打掃先吸地板還是先清家具？清潔專家：順序錯白忙一場

清潔專家表示，打掃房屋時要注意清潔順序，否則會事倍功半。吸塵器示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）
清潔專家表示，打掃房屋時要注意清潔順序，否則會事倍功半。吸塵器示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

每個人都有自己的打掃習慣，雖然很多習慣並無絕對優劣，不過如果感覺自己打掃起來格外費時費力、事倍功半的話，或許是清掃順序出了問題。專家建議清掃時，謹記「由上而下」的原則，並且最後再使用吸塵器吸地板，而非一開始先吸塵，先吸塵再打掃會把灰塵再抖回地面，等於要吸兩次，因此建議最後再吸塵。

Southern Living報導，清潔公司Stay Clean Commercial Solutions的清潔專家萊利（Taylor Riley）說，他總是告訴員工，如果先用吸塵器吸地板再進行其他打掃，就是讓自己做兩次工；也就是說他建議清掃最後一步再用吸塵器。

萊利說，先用吸塵器吸完地板再開始擦拭護壁板、清理檯面和抖掉地毯上的灰塵，等於把髒汙掃回剛清乾淨的地板上。他打掃每間客戶的房屋都秉持同一原則，就是由上而下清理、最後再清地板，因為人是不可能打敗重力的。上述的清理方式可以一次清完地板上的殘渣與灰塵。

萊利說，建議先從整理物品開始，接著掃除高處的灰塵、擦拭家具和玻璃，之後再清潔護壁板，一旦地板以上所有東西都清理完畢後，便可以用吸塵器徹底吸過一次地板，吸除清掃過程中所有掉落的髒汙。很多人忽略善用吸塵器上的配件能協助清掃，使用主要吸頭之前，先用隙縫吸頭清理護壁板和邊緣，可以清除很多聚集的灰塵。

雖然吸塵器吸地板應該做為每周簡單居家清掃的最後一步，但有些情境可以例外。像是舉辦派對、房屋翻修或準備徹底清理地毯，可以先用吸塵器清掉大部分的灰塵與碎屑，晚點再回來做最後的吸塵。

