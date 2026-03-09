台灣鳳梨酥誰最強？他實測6家老字號：冠軍像「把鳳梨塞進去」

日出的土鳳梨酥，吃得到鳳梨的鮮甜纖維。(聯合報系資料照)

台灣鳳梨酥 向來是觀光伴手禮熱門選項，小紅書 近日一則「一次買6家老字號鳳梨酥盲評對比」貼文引發討論。發文者「這樣不好蛙」強調口味偏好影響很大，並提醒若喜歡酸口應選「土鳳梨酥」，一般傳統鳳梨酥多帶冬瓜餡、甜度較高。貼文發布後吸引逾800則留言，網友各自站隊，從小潘、微熱山丘到佳德等品牌都有人力挺。

該網友在影片中依序試吃6款，先從「佳德鳳梨酥」開箱，形容屬較傳統路線，外皮偏厚、奶香足，內餡偏甜，入口能感受到冬瓜味，適合不愛酸、喜歡厚皮與奶香的人。第二款「小潘鳳梨酥」則建議買散裝，但也坦言「拿起來是個問題」容易碎，口感更像蛋糕胚，外層酥度存在感不高，甜度與佳德接近，但吞下後奶香尾韻更強。

第三款「舊振南」以金色包裝與儀式感吸睛，他直言外皮更厚，「光破甲就需要一點時間」，甚至有種「在吃皮」的感覺，但內餡甜度反而沒那麼高，適合皮控且不喜歡太甜的人。第四款「犁記」包裝融入藍白拖、電鍋等台灣元素，個頭較大且採真空包裝；他認為其外皮酥度最像餅乾，內餡較不甜但更黏、更有嚼勁，屬於口感差異最明顯的一款。

第五款為日出系列的土鳳梨酥，該網友表示購買時就覺得「很不一樣」，包裝附上一封小信，並以圓形外觀增加趣味性。由於選的是土鳳梨口味，酸度較突出，內餡可見鳳梨纖維，整體更紮實，適合不愛太甜、偏好酸香與口感緊實者。最後試吃「微熱山丘」，他稱因預算只買兩個，但仍是自己最常回購的品牌，形容內餡像「把鳳梨剁碎塞進去」，纖維感明顯，酸甜度融合恰好，並以「旺來」包裝寓意加分，最終也將微熱山丘列為個人第一名。

留言區同樣呈現兩極。有大量網友力挺「小潘鳳凰酥」才是王道，強調「要買鳳凰酥不是鳳梨酥」；也有人認為微熱山丘最好吃，酸甜口與牽絲纖維感是關鍵，甚至喊「太好吃吃胖5斤」。其他聲音指出佳德過甜、排隊不值得，或批評部分品牌「包裝花成本、味道普通」，更有人直言「千人千味」，小潘在部分人口中反而「太粉不愛」。