聲請破產者變多 美國人五項恐慌財務現況你有嗎？

破產者變多 美國人五項恐慌財務現況你有嗎？

學生惡作劇...喬州師絆倒被撞亡 家屬一原因求勿控罪

世界新聞網／輯
多項數據顯示，龐大的車貸欠款、貧富不均等問題都是一般美國人今年面臨的財務難題。示意圖，非新聞當事者。(路透)
富豪的財富對一般人來說遙不可及也難以想像，但如果和鄰居相比，你可能會發現自己也不如人，這是好消息也是壞消息，因為很多人即便和鄰居相比也落後。事實上，若細看關於一般美國人的金錢狀況，會看到債台高築、聲請破產者越來越多等等狀況，一幅黯淡的前景呈現眼前，Moneywise報導美國普通老百姓今年令人震驚的五個財務數據。

1. 車貸危機幾乎和學貸借款債務危機一樣嚴重

學貸危機比汽車貸款危機更受矚目，可能是因為大家容易認為前者問題比較大，但近期的數據顯示兩者幾乎不相上下。根據聯準會數據，去年底美國家庭學貸總額為1.66兆元，未償還的車貸總額為1.67兆元。簡單地說，數百萬美國人同時面臨兩個巨大的債務危機，更多人正面對至少一個上述債務且掙扎著，這些困境反映在另一個讓人沮喪的財務數據中。

2. 47個州和哥倫比亞特區聲請破產的人數暴增

聲請破產的人數激增反映了一般家庭所承受的財務壓力。眾議院預算委員會的數據顯示，2024年至2025年間，個人破產聲請數量增加了11%。

去年全年共有54萬4千人聲請破產，創下2019年以來最多的紀錄；委員會發現47州和哥倫比亞特區的聲請人數都增加，顯示這個問題很普遍。

3. 財富平均值和中位數的數字差距越來越大

根據瑞銀的全球財富報告，去年美國成年人的平均財富為62萬654元，位居世界第二，只略遜於瑞士成年人平均的68萬7166元。

但事實並非如此，幾位億萬富豪例如馬斯克拉高了這個數字，這就像若只有你和馬斯克兩人搭同一台電梯，那這台電梯中的成年人平均財富將近3350億元。

因此中位數淨資產數據更能反應一般家庭的狀況。去年美國的淨資產中位數為12萬4041元，全球排名第15，盧森堡以39萬5千元居冠。

資產平均數和中位數間的巨大差距反映出一個國家的貧富差距；而好消息是若你的個人淨資產超過12萬4041元這數字，你比美國一半的的成年人有錢。

4. 首次購屋者的年齡攀升至40歲

隨著房價飆升和偏高的房貸利率，美國的年輕人比過去任何時候都更難，也需要更長時間才能實現購屋夢想。全國房地產經紀人協會（National Association of Realtors）指出，首購族的年紀中位數達40歲，創下新高，但購屋者中是首購族的比例卻降至21%的新低點；因此若你三十幾歲或甚至二十幾歲就買房，你贏過很多同儕。

5. 社安金基金恐在6年後用罄

美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office, CBO）的最新估計指出，身為社會安全系統支柱的「老年與遺屬保險信託基金」（Old-Age and Survivors Insurance Trust Fund）將於2032年破產，這比CBO之前預估的還早一年，而且距今只剩6年就要到了。

公平地說，立法者可以在期限前採取多種措施充實基金，避免基金耗盡或延後用罄的時間。但若他們不採取行動，所有受益人都應該做好福利可能被削減的準備。

聯準會 馬斯克

