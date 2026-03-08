我的頻道

國際油價飆破每桶100美元 川普：這只是極小的代價

華裔媽創業打造亞裔版芭比 親贈「楊紫瓊娃娃」巨星驚喜

「狸想世界」北美票房奪冠 「驚聲尖叫7」第二名

中新社／洛杉磯8日電
「狸想世界」劇照。（美聯社）
科幻喜劇動畫片「狸想世界」（Hoppers）自首映以來蟬聯北美單日票房冠軍，並在最新一期北美周末票房排行榜上一馬當先。 

據票房統計網站BoxOfficeMojo3月8日的電影市場數據，35部影片北美周末票房（3月6日至8日）報收逾9520萬美元，較前一周末減少約16%。「狸想世界」與「驚聲尖叫7」（Scream 7）是本期北美周末票房排行榜僅有的兩部周末票房超千萬美元的影片。 　

3月6日上映的「狸想世界」是此番票房成績最好的新片，以約4600萬美元首映周末票房奪魁。其首映周末平均票房達11500美元，是該統計周期平均票房最高的影片。加上北美以外市場，其總票房現約8800萬美元。

 「狸想世界」開畫反響頗佳，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.7、MTC評分73、爛番茄新鮮度94%（148評），CinemaScore打分為A。 

同日上映的「科學新娘！」（The Bride！）以約726萬美元首映周末票房摘得本期榜單季軍。這部科幻恐怖劇情片開畫反響平平，獲IMDb評分6.1、MTC評分55、爛番茄新鮮度59%（223評），CinemaScore打分為C+。 

在新片衝擊下，上期榜單冠軍「驚聲尖叫7」第二個上映周末票房環比大幅下跌72.8%，以約1730萬美元退居本輪排名次席。這部懸疑恐怖片北美票房現約9337萬美元，總票房約1.49億美元。

動畫片「山羊巔峰」（GOAT）則以約660萬美元周末票房從上期榜單亞軍降至本輪排名第4位。其北美票房現約8380萬美元，總票房約1.46億美元。

「咆哮山莊」（Wuthering Heights）緊隨其後，以約375萬美元周末票房從上期榜單季軍降至本輪排名第5位。這部愛情片北美票房現約7876萬美元，居2026年迄今北美票房總排行榜第5位。

