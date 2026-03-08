經典賽／日本隊「點茶」慶祝手勢暴紅 美品牌2天火速做成T恤

日本武士隊的手勢遭迅速商品化，圖為大谷翔平。（美聯社)

2026世界棒球經典賽賽事中，日本隊推出「點茶」慶祝手勢，巧妙融入日本傳統茶道文化。不僅鈴木誠也在熱身賽開轟時，於壘包上秀出「點茶」動作，大谷翔平也在IG發文時，搭配抹茶和日本國旗的表情符號，使該動作引發全球關注。受此影響，美國一間運動T恤品牌搶先商機，已推出畫有點茶動作插畫的T恤，掀起網友熱議。

美國運動T恤品牌「RotoWear」4日在X發文，宣布推出全新設計的T恤，引發討論。該設計是日本火腿選手北山亘基想出的「點茶動作」，也就是將左手當作茶碗，右手做出像是在刷茶的動作。該姿勢在2日對阪神的比賽中首次亮相，沒想到僅過2天就被商品化。

▲ 影片來源：X平台@RotoWear（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

「RotoWear」以只要棒球界發生引發話題的場面，就會馬上商品化聞名。這次的新商品以「Japan Tea Celebration」為名，設計圖案是一雙戴著打擊手套的手做出點茶動作的趣味插畫。整體配色讓人聯想到日本國旗，並搭配「日本」與「GO TEAM」字樣。商品介紹中也提到日本武士隊的影響力，售價為30美元。

看到日本武士隊的慶祝手勢，在經典賽首戰前就被製作成商品，許多日本球迷難掩驚訝，在社群媒體高呼「動作太快了吧」、「這麼快就推出商品了」、「速度簡直是異次元等級」、「日本品牌不能學學他們嗎？」。

WBC／日本隊「點茶」慶祝手勢爆紅 美品牌2天火速做成T恤

TVBS新聞網