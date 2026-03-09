補眠摔下床驚醒 俄州女大生購物「壓線買彩券」爽中13萬元頭獎

美國一名女大生補眠摔下床後買彩券，沒想到竟意外中了頭獎；示意圖。（圖／123RF） 楊俶儻

許多中過大獎的幸運兒，往往都曾在買彩券前遇到難以解釋的「契機」。美國俄亥俄州就有一名女大生在某天小睡片刻時，突然從床上摔下來驚醒，於是便決定出門購物並順手買了一張彩券，沒想到竟幸運中了13萬美元頭獎。

根據俄亥俄州當地電視台WKYC報導，一名家住貝德福德（Bedford）的護理系女學生在當地時間2月14日情人節這天，結束了漫長的工作後回家小睡片刻，但卻在過程中突然摔下床。

女學生驚醒後並未繼續補眠，而是決定提早外出至住家附近的超市購物，並順手用之前買刮刮樂中的1美元，買了一張只剩9分鐘就要開獎的Rolling Cash 5彩券。

怎料，女學生在回家看了開獎資訊後，發現自己所選的4、8、11、21、23號碼，竟與本期頭獎一模一樣，這也意味著她的無心之舉，反而讓她幸運抱走金額高達13萬美元的頭獎。

俄亥俄州彩券中心透露，女學生在領獎時相當興奮，並堅信自己中獎完全是命中註定，「這是上帝的旨意，沒辦法找到其他解釋了」。據悉，女學生在扣除相關稅額後，實際可領走9萬5225美元。

當女學生被問到會如何運用這筆「意外之財」時，她大方表示會先償還一些債務、買輛新車，剩下的則當成存款，同時她也能減少打工工時，更加專注於完成護理系的學業。

