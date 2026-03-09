工作狂三星座如跟工作結婚 他覺醒時人生已犧牲大半

有人將工作視為人生意義與成就來源，容易過勞成為「工作狂」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ron Lach）

每個人對工作的看法與態度都不盡相同，有些人嚮往輕輕鬆鬆過日子，認為工作只是維持生活的手段，但也有人將工作視為人生意義與成就來源。後者往往更容易成為所謂的「工作狂」，甚至把大半人生都投入在職場之中。然而，長期過度投入工作，不僅可能對身心健康造成負面影響，也可能降低工作效率，因此適時檢視工作與生活的平衡，調整自己的工作方式，是現代人不可忽視的重要課題。日本媒體「占TV」解析12星座的性格特質出發，盤點3個最容易成為「工作狂」的星座排行榜。

第3名：處女座

處女座象徵勞動與服務精神，因此在職場上往往展現出高度責任感與敬業態度，他們一旦投入工作，常會傾盡全力完成任務，甚至到了近乎服從的程度。對上司的指示嚴格遵守，與同事之間也會互相競爭；若身處管理職，更會細心照顧部屬並處理各種後續事務。

再加上處女座天生的完美主義，總希望將每件事做到最好，因此常反覆檢查與修正細節，結果往往導致工作時間不斷延長，過了下班時間仍難以收工，甚至需要深夜加班或假日上班。專家提醒，處女座若不適時調整工作節奏，長期下來恐對身心造成負擔，建議重新檢視工作與生活的平衡。

第2名：天蠍座

天蠍座向來以強大的意志力與耐力聞名，即使面對高強度工作也很少退縮，一旦決定完成某項任務，往往會全力以赴、不達目的不罷休，因此也容易成為典型的工作狂。例如為了完成某個專案，連續多日加班到深夜，甚至在辦公桌前匆匆解決餐食。

若職場中出現競爭對手，更可能激發天蠍座的鬥志，使其工作投入程度倍增，即使身體疲憊，仍會勉強自己堅持到極限。雖然在精力充沛時能展現驚人的工作效率，但長期下來仍可能出現過勞問題。專家建議，天蠍座應學會區分工作與休息時間，建立清楚的「上班／下班」界線。

第1名：摩羯座

榮登榜首的摩羯座，被認為是最容易走入「人生＝工作」宿命的星座。由於守護星土星象徵責任與義務，摩羯座往往具有強烈的企圖心與目標意識。他們在職場上勤奮踏實，常從清晨忙到深夜，專注投入工作並不斷追求成果。這種認真努力的態度也使摩羯座容易獲得上司賞識，升遷速度往往比他人更快。

然而，長期沉浸於工作之中，也可能讓摩羯座忽略私人生活，等到某天回過神時，可能發現自己已經不知道該如何安排休假，也與戀愛或婚姻漸行漸遠。專家提醒，若開始把工作帶回家處理，或幾乎沒有休息時間，就應提高警覺，避免過度犧牲個人生活。