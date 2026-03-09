我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

防長赫塞斯：伊朗投降的條件 由川普「設定」

工作狂三星座如跟工作結婚 他覺醒時人生已犧牲大半

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
有人將工作視為人生意義與成就來源，容易過勞成為「工作狂」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ron Lach）
有人將工作視為人生意義與成就來源，容易過勞成為「工作狂」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ron Lach）

每個人對工作的看法與態度都不盡相同，有些人嚮往輕輕鬆鬆過日子，認為工作只是維持生活的手段，但也有人將工作視為人生意義與成就來源。後者往往更容易成為所謂的「工作狂」，甚至把大半人生都投入在職場之中。然而，長期過度投入工作，不僅可能對身心健康造成負面影響，也可能降低工作效率，因此適時檢視工作與生活的平衡，調整自己的工作方式，是現代人不可忽視的重要課題。日本媒體「占TV」解析12星座的性格特質出發，盤點3個最容易成為「工作狂」的星座排行榜。

第3名：處女座

處女座象徵勞動與服務精神，因此在職場上往往展現出高度責任感與敬業態度，他們一旦投入工作，常會傾盡全力完成任務，甚至到了近乎服從的程度。對上司的指示嚴格遵守，與同事之間也會互相競爭；若身處管理職，更會細心照顧部屬並處理各種後續事務。

再加上處女座天生的完美主義，總希望將每件事做到最好，因此常反覆檢查與修正細節，結果往往導致工作時間不斷延長，過了下班時間仍難以收工，甚至需要深夜加班或假日上班。專家提醒，處女座若不適時調整工作節奏，長期下來恐對身心造成負擔，建議重新檢視工作與生活的平衡。

第2名：天蠍座

天蠍座向來以強大的意志力與耐力聞名，即使面對高強度工作也很少退縮，一旦決定完成某項任務，往往會全力以赴、不達目的不罷休，因此也容易成為典型的工作狂。例如為了完成某個專案，連續多日加班到深夜，甚至在辦公桌前匆匆解決餐食。

若職場中出現競爭對手，更可能激發天蠍座的鬥志，使其工作投入程度倍增，即使身體疲憊，仍會勉強自己堅持到極限。雖然在精力充沛時能展現驚人的工作效率，但長期下來仍可能出現過勞問題。專家建議，天蠍座應學會區分工作與休息時間，建立清楚的「上班／下班」界線。

第1名：摩羯座

榮登榜首的摩羯座，被認為是最容易走入「人生＝工作」宿命的星座。由於守護星土星象徵責任與義務，摩羯座往往具有強烈的企圖心與目標意識。他們在職場上勤奮踏實，常從清晨忙到深夜，專注投入工作並不斷追求成果。這種認真努力的態度也使摩羯座容易獲得上司賞識，升遷速度往往比他人更快。

然而，長期沉浸於工作之中，也可能讓摩羯座忽略私人生活，等到某天回過神時，可能發現自己已經不知道該如何安排休假，也與戀愛或婚姻漸行漸遠。專家提醒，若開始把工作帶回家處理，或幾乎沒有休息時間，就應提高警覺，避免過度犧牲個人生活。

世報陪您半世紀

星座運勢

上一則

經典賽／日本隊「點茶」慶祝手勢暴紅 美品牌2天火速做成T恤

延伸閱讀

3星座煩惱時就愛鑽牛角尖 他因過度解讀愈陷愈深

3星座煩惱時就愛鑽牛角尖 他因過度解讀愈陷愈深
元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖
靠策略換賽道 4星座年後轉職成功率最高

靠策略換賽道 4星座年後轉職成功率最高
2026年3星座職場突圍 雙子能力更專精、他跨入新領域

2026年3星座職場突圍 雙子能力更專精、他跨入新領域

熱門新聞

網友分享在美東城市自炊花費。圖為Whole Foods超市。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

2026-03-06 20:25
好市多的科克蘭胡蘿蔔長條蛋糕回歸，不少粉絲大讚那是自己吃過最好吃的胡蘿蔔蛋糕。胡蘿蔔蛋糕示意圖。（取材自unsplash.com@Karolina Kołodziejczak）

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

2026-03-04 23:25
多位主廚分享白花椰菜最美味的烹調方式。白花椰菜示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Louis Hansel）

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

2026-03-03 23:35
農曆年後有四個生肖把握春季開局的黃金時機，將為人生藍圖添上更亮麗的一筆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vanessa Garcia ）

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

2026-03-01 23:25
車輛維修與新車價格逐漸攀升，決定維修舊車或買新車前，需考慮車輛價值、維修成本與自身財務狀況。新車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dextar Vision）

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

2026-03-04 20:25
自稱是博士候選人的TikTok網紅以化名Nope Brigade在網路上求救，說自己和伴侶不堪沉重生活成本從美國逃到加拿大，結果發現加國的房價成本比洛杉磯還可怕。面臨壓力示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Elisa Ventur）

博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰

2026-03-03 19:25

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整