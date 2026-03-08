我的頻道

油價月底直衝每桶150美元？引爆通膨連鎖效應

國際油價飆破每桶100美元 川普：這只是極小的代價

好市多大份量蔬果怕囤到壞？他分享保鮮術：蘑菇、瓜果不再爛

世界新聞網／輯
網友分享蔬果保鮮術。示意圖。（取材自pexels.com@Engin Akyurt ）
隨著好市多等大型賣場一次購買大量食材成為不少家庭日常，小紅書網友「Lulu的食光筆記」近日分享「Costco囤菜保鮮技巧」影片引發討論。Lulu分享9個簡單收納方法，聲稱能讓蔬菜水果保鮮時間「直接翻倍」，減少浪費並節省採買時間。不過，相關做法也在留言區引發兩派意見，有人認為實用，也有人直言「太麻煩不如直接買新的」。

Lulu在影片中指出，Costco等量販店常以大包裝販售蔬菜水果，但若沒有妥善保存，容易在吃完前就出現萎縮、發霉或變味的情況，因此透過簡單收納就能延長保存時間。例如雞蛋可使用多層收納盒直立放入冰箱，不僅節省空間也更整齊；而大盒沙拉或菠菜則需先用廚房紙吸乾水分，再分層墊紙、分裝小份並排出部分空氣，避免潮濕造成腐敗。

影片也提到蘑菇保存方式與一般蔬菜不同，由於蘑菇需要「呼吸」，若使用密封袋反而容易因水氣累積而腐壞，因此建議使用紙袋並放入廚房紙吸濕，再冷藏保存。至於草莓、藍莓與葡萄等莓果類，則可維持原本帶孔的塑膠盒存放，在底部加墊一層廚房紙保護果實。

其他常見食材也有不同保存技巧。例如黃瓜與櫛瓜可先包裹廚房紙再放入保鮮袋，以兼顧保濕與防霉，保存約7至10天；酪梨則可先與水果放在一起催熟，變軟後再用鋁箔紙包好冷藏，依成熟順序食用，最長可存放約半個月。

此外，影片也提醒馬鈴薯與洋蔥一定要分開存放，因為洋蔥釋放的氣體可能加速馬鈴薯發芽。至於大盒裝奶油開封後可先分切成小塊再冷藏，每次取用更方便，也較不易污染整塊食材。

這些技巧在社群引發不少回響，有網友表示「很實用，學到了」、「原來蘑菇壞得快是因為密封袋」，也有人驚訝「才知道洋蔥會催熟馬鈴薯，難怪家裡的土豆很快發芽」。不過也有不同看法，有人認為「這樣收納反而多很多工作」，也有人表示「Costco本來就是要大量吃，不如買小份新鮮的」。

對於有人質疑廚房紙放在冰箱可能發霉，Lulu則回應，只要不是長時間存放，「三周內通常沒有問題」。

