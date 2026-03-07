想去迪士尼世界又不想人擠人 達人點出今年最佳時間點

若想去奧蘭多迪士尼世界但又不想人擠人、排隊排太久，專門分享迪士尼旅遊資訊的部落格分析數據後推薦4月中至4月底是最佳時段。圖為佛州迪士尼世界。(路透)

迪士尼 樂園是許多人的夢想之地，但若難得一遊且花大錢造訪時樂園裡人擠人、設施要排很久，遊玩經驗勢必大打折扣。專門分享迪士尼樂園最新消息、票價折扣、住宿交通資訊的網站「迪士尼遊客部落格」（Disney Tourist Blog）根據去年樂園人流數據、今年的假期日期等因素分析今年佛州 迪士尼世界度假區人流多和少的日期，認為4月中至4月底是遊客較少，玩起來比較盡興的時間點。

Parade報導，許多家長會挑孩子的學校放春假時全家去迪士尼世界玩，因為不但不用請假，奧蘭多的天氣也正舒服，不冷且溫暖，但又不到夏天的酷暑，這也讓樂園在3月和4月的遊客量非常多。

迪士尼遊客部落格最近對數據進行分析，預測今年春假期間樂園最繁忙的時間點，考量因素包括影響世界度假區的學區學校行事曆、去年的人流數據、復活節的日期、迪士尼世界有特別活動的日子、年票持有者不適用的日期及其他旅遊趨勢。

首先，3月16日到3月20日這周估計樂園會非常人擠人，非常不建議前往，因為那時佛州有八個區在放春假，很多居民會利用這時間點去迪士尼世界，近幾年尤為明顯，另外全國還有其他大型學區也在這時放春假，佛州也有很多大學放春假。

此外，今年的復活節較早，落在4月5日，剛好和許多公私立學校及大學的春假時間重疊，因此3月30日至4月8日這段時間可能成為今年中遊客最多的時間點。

因此，3月16日到3月20日、3月30日至4月8日被預測會是遊客如織的時間點，中間的3月23日至3月27日看起來客流量不錯，這段時間內沒有年票不適用的日期，代表迪士尼也不認為會有擁擠人潮，不過別誤會，那段時間還是會有很多遊客，只是比預期的高峰期少人。

4月8日後，遊客數就會趨緩，在那之後4月的日子，周末的遊客數實際上是最少的，平日遊客較多，若想在玩迪士尼世界時排隊隊伍較短、遊客較少、玩得盡興，那4月中至4月底是最佳時段。