我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

川普考慮派地面部隊進伊朗「確保核設施」 因1事砲轟英國搶功勞

想去迪士尼世界又不想人擠人 達人點出今年最佳時間點

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
若想去奧蘭多迪士尼世界但又不想人擠人、排隊排太久，專門分享迪士尼旅遊資訊的部落格分析數據後推薦4月中至4月底是最佳時段。圖為佛州迪士尼世界。(路透)
若想去奧蘭多迪士尼世界但又不想人擠人、排隊排太久，專門分享迪士尼旅遊資訊的部落格分析數據後推薦4月中至4月底是最佳時段。圖為佛州迪士尼世界。(路透)

迪士尼樂園是許多人的夢想之地，但若難得一遊且花大錢造訪時樂園裡人擠人、設施要排很久，遊玩經驗勢必大打折扣。專門分享迪士尼樂園最新消息、票價折扣、住宿交通資訊的網站「迪士尼遊客部落格」（Disney Tourist Blog）根據去年樂園人流數據、今年的假期日期等因素分析今年佛州迪士尼世界度假區人流多和少的日期，認為4月中至4月底是遊客較少，玩起來比較盡興的時間點。

Parade報導，許多家長會挑孩子的學校放春假時全家去迪士尼世界玩，因為不但不用請假，奧蘭多的天氣也正舒服，不冷且溫暖，但又不到夏天的酷暑，這也讓樂園在3月和4月的遊客量非常多。

迪士尼遊客部落格最近對數據進行分析，預測今年春假期間樂園最繁忙的時間點，考量因素包括影響世界度假區的學區學校行事曆、去年的人流數據、復活節的日期、迪士尼世界有特別活動的日子、年票持有者不適用的日期及其他旅遊趨勢。

首先，3月16日到3月20日這周估計樂園會非常人擠人，非常不建議前往，因為那時佛州有八個區在放春假，很多居民會利用這時間點去迪士尼世界，近幾年尤為明顯，另外全國還有其他大型學區也在這時放春假，佛州也有很多大學放春假。

此外，今年的復活節較早，落在4月5日，剛好和許多公私立學校及大學的春假時間重疊，因此3月30日至4月8日這段時間可能成為今年中遊客最多的時間點。

因此，3月16日到3月20日、3月30日至4月8日被預測會是遊客如織的時間點，中間的3月23日至3月27日看起來客流量不錯，這段時間內沒有年票不適用的日期，代表迪士尼也不認為會有擁擠人潮，不過別誤會，那段時間還是會有很多遊客，只是比預期的高峰期少人。

4月8日後，遊客數就會趨緩，在那之後4月的日子，周末的遊客數實際上是最少的，平日遊客較多，若想在玩迪士尼世界時排隊隊伍較短、遊客較少、玩得盡興，那4月中至4月底是最佳時段。

世報陪您半世紀

佛州 迪士尼

上一則

復出無望？ 趙薇發文自我安慰：快樂悲傷都會過去…

延伸閱讀

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車
春天腳步近了該給草坪施肥嗎？專家：現在改做一事更有用

春天腳步近了該給草坪施肥嗎？專家：現在改做一事更有用
王鶴棣「浮圖緣」冷門卻張力十足 8部被低估古裝劇盤點

王鶴棣「浮圖緣」冷門卻張力十足 8部被低估古裝劇盤點
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

熱門新聞

好市多的科克蘭胡蘿蔔長條蛋糕回歸，不少粉絲大讚那是自己吃過最好吃的胡蘿蔔蛋糕。胡蘿蔔蛋糕示意圖。（取材自unsplash.com@Karolina Kołodziejczak）

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

2026-03-04 23:25
網友分享在美東城市自炊花費。圖為Whole Foods超市。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

2026-03-06 20:25
多位主廚分享白花椰菜最美味的烹調方式。白花椰菜示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Louis Hansel）

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

2026-03-03 23:35
農曆年後有四個生肖把握春季開局的黃金時機，將為人生藍圖添上更亮麗的一筆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vanessa Garcia ）

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

2026-03-01 23:25
車輛維修與新車價格逐漸攀升，決定維修舊車或買新車前，需考慮車輛價值、維修成本與自身財務狀況。新車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dextar Vision）

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

2026-03-04 20:25
無須清潔劑和海綿，烘焙紙也能輕鬆去除水垢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vladimir Srajber）

不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」

2026-02-27 20:25

超人氣

更多 >
華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光
艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
改披中國戰袍？劉俊：劉美賢會說門都沒有

改披中國戰袍？劉俊：劉美賢會說門都沒有
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…