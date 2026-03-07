Trader Joe's上架新吐司「軟糯回彈」 華人讚：單吃就好吃

我的頻道

世界新聞網／輯
網友討論Trader Joe's麵包。麵包示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Charles Chen）
連鎖超市Trader Joe's近日一款新麵包「Porridge Sliced Bread(燕麥粥切片麵包)」在小紅書掀起討論，網友MIDADA發文直呼「相信小紅書，這個新麵包確實好吃」，形容口感「非常軟糯、有回彈、帶麥香」，並認為吃起來比Costco、WholeFoods同類麵包更「天然清爽」。從附圖可見，該品項被標示為「精選商品」，貨架牌寫著「Porridge Sliced Bread」、標註「made with oats(燕麥製成)」，成為近期不少人嘗鮮清單。

MIDADA分享，這款麵包稍微用平底鍋加熱後「空口吃就不錯」，也常用兩片夾酪梨與煎蛋，當作一份飽足早餐；留言區也出現多種吃法延伸，有人搭配鮪魚、酪梨，再撒「everything bagel」調味料，另有網友說在店內試吃時僅抹奶油就很好吃，之後「一直回購」。

有網友問「到底是真好吃還是假好吃？」MIDADA回應「我覺得是真的好吃，可以試一下」，並補充口感「不硬、超級軟」，也有人追問「酸嗎」，MIDADA則表示屬於「不算酸」的類型。

留言中支持者占多數，「這個真的超好吃今天早上才剛吃」、「買了嘗試一下，好吃」，更有人誇張表示「已吃完三袋」，顯示回購力道不小，也有人標記朋友口碑擴散。整體看來，該款麵包因柔軟口感與多元搭配方式，收獲不少好評。

▲ 影片來源：Instagram＠traderjoes（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

