改掉五個家事習慣「放自己一馬」 不努力更能維持整潔

快訊

世界新聞網／輯
戒掉五個家事習慣並放棄「努力」，讓家事不再成為負擔。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）
戒掉五個家事習慣並放棄「努力」，讓家事不再成為負擔。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

忙碌了一整天，回到家中還要打掃、洗衣服，總讓人覺得疲憊不堪。日本媒體「ESSEonline」日前報導，取得生活規劃師一級資格認證的Instagram網紅kinopiko表示，清潔洗衣之所以造成負擔，並非家務本身的工作量，而是「想要努力完成」的心態。她以自己為例，刻意改掉五個家事習慣後，「做家事不再覺得辛苦。」

根據報導，kinopiko刻意改掉的五個家事習慣如下：

一、一次完成所有家務和清潔工作。

二、每天晚上將洗手台和廚房擦得一塵不染。

三、洗好曬乾的衣服當天摺好。

四、等孩子睡著再做家事。

五、利用所有空檔做家事。

kinopiko表示，這五個家事習慣的共通點是「一口氣做到好」，因此只要改掉「全部做完」的強迫心態，清潔和洗衣就不再是日常瑣事，生活可以變得更輕鬆。

kinopiko建議，想做家事時做一點就好，不必全部做完。摺衣服也是一樣，明天再摺也可以。如果是家人負責的家務，要放手讓他們自己做。最重要的是，難得的空檔或屬於自己的時間，千萬不要拿去做家務或研究各種提高效率的方法。一定要好好休息充電，恢復元氣。

kinopiko說，就像收納一樣，「留白」對做家事也很重要。收納時把櫥櫃塞滿反而降低收納效率。同樣的，要做的家事沒有改變，人的體力和注意力卻會隨著年齡增加下降衰退，一味堅持過去標準，只會使自己力不從心。

不再「努力」做家務反而使生活更充實、更有效率。「不做」某些事情並非偷懶，而是隨著年齡增長，順應生活的重要轉變。

