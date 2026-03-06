我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華裔遊中東 被迫藏美國護照改稱中國公民

艾案文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

春風吹散小人干擾 天暖了4生肖迎紅火運勢

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
春風吹散小人干擾，4生肖運勢轉好。圖為海南昌江的聚源花卉博覽園2月20日拍攝的三角梅。(新華社)
春風吹散小人干擾，4生肖運勢轉好。圖為海南昌江的聚源花卉博覽園2月20日拍攝的三角梅。(新華社)

隨著春季到來，整體氣場轉換，不少人期待人際與事業運勢同步回溫。根據《新浪看點》命理觀察指出，有4個生肖在春天之後較容易擺脫小人干擾，人際關係趨於和諧，事業與財運也隨之升溫，分別為屬蛇、屬馬、屬雞與屬羊者。整體來看，不僅貴人運提升，正財與偏財表現也較為亮眼。

生肖蛇

屬蛇者向來心思細膩、判斷精準，在職場上擅長掌握關鍵時機。春天來臨後，事業發展可望迎來明顯推進，原本默默耕耘的專案受到高層關注，成果更容易被看見。創業者亦有機會迎來合作機會增加，舊識牽線或新客戶主動接洽，為業務拓展帶來助力。財務方面，部分屬蛇者可能接觸到穩健型投資或長期合作分紅機會。加上性格沉穩，能有效避開潛在風險與人際陷阱，使整體發展更為順遂。

生肖馬

屬馬者行動力強、企圖心旺盛，春季更是展現實力的關鍵時點。過去卡關的工作問題有望逐步解決，專案推動效率提升，事業進展明顯加快。財運方面，除了本業收入穩定外，也可能出現額外收益機會，例如投資回收、獎金增加或新收入來源浮現。人際關係亦同步改善，團隊合作更為順暢，整體生活節奏呈現積極向上的走勢。

生肖雞

屬雞者理財觀念清晰，對市場變化敏銳。春天到來後，財運表現相對突出，正財與偏財皆有成長空間。職場上專業能力受到肯定，升遷或加薪機會提高。偏財方面，投資回穩、資產變現或額外收益增加的機率上升。若從事自媒體、電商或業務相關領域，流量與合作機會亦可能同步成長。經濟基礎穩固後，整體生活品質與人際互動都更顯從容。

生肖羊

屬羊者個性溫和卻具韌性，過去在人際互動中偶有受制於人的情況。春季氣場轉換後，職場氛圍明顯改善，與同事間互動更加融洽，小人干擾減少。在工作表現上，屬羊者願意承擔責任的態度更易獲得肯定，業績穩步成長，收入亦隨之提升。此外，也有機會出現額外收穫，如獎金或意外之財，使整體生活條件改善。

世報陪您半世紀

生肖運勢

上一則

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

延伸閱讀

馬年4生肖人緣開展 屬虎靠朋友事業起飛、他因介紹旺財運

馬年4生肖人緣開展 屬虎靠朋友事業起飛、他因介紹旺財運
元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖
3生肖女擁旺夫體質 屬兔穩定家庭關係、她善招財聚福

3生肖女擁旺夫體質 屬兔穩定家庭關係、她善招財聚福
5星座偏財運轉好 射手抽獎手氣旺、他意外收入增加

5星座偏財運轉好 射手抽獎手氣旺、他意外收入增加

熱門新聞

無須清潔劑和海綿，烘焙紙也能輕鬆去除水垢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vladimir Srajber）

不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」

2026-02-27 20:25
好市多的科克蘭胡蘿蔔長條蛋糕回歸，不少粉絲大讚那是自己吃過最好吃的胡蘿蔔蛋糕。胡蘿蔔蛋糕示意圖。（取材自unsplash.com@Karolina Kołodziejczak）

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

2026-03-04 23:25
多位主廚分享白花椰菜最美味的烹調方式。白花椰菜示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Louis Hansel）

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

2026-03-03 23:35
農曆年後有四個生肖把握春季開局的黃金時機，將為人生藍圖添上更亮麗的一筆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vanessa Garcia ）

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

2026-03-01 23:25
車輛維修與新車價格逐漸攀升，決定維修舊車或買新車前，需考慮車輛價值、維修成本與自身財務狀況。新車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dextar Vision）

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

2026-03-04 20:25
自稱是博士候選人的TikTok網紅以化名Nope Brigade在網路上求救，說自己和伴侶不堪沉重生活成本從美國逃到加拿大，結果發現加國的房價成本比洛杉磯還可怕。面臨壓力示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Elisa Ventur）

博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰

2026-03-03 19:25

超人氣

更多 >
浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀