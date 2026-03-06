春風吹散小人干擾 天暖了4生肖迎紅火運勢

春風吹散小人干擾，4生肖運勢轉好。圖為海南昌江的聚源花卉博覽園2月20日拍攝的三角梅。(新華社)

隨著春季到來，整體氣場轉換，不少人期待人際與事業運勢同步回溫。根據《新浪看點》命理觀察指出，有4個生肖在春天之後較容易擺脫小人干擾，人際關係趨於和諧，事業與財運也隨之升溫，分別為屬蛇、屬馬、屬雞與屬羊者。整體來看，不僅貴人運提升，正財與偏財表現也較為亮眼。

生肖蛇

屬蛇者向來心思細膩、判斷精準，在職場上擅長掌握關鍵時機。春天來臨後，事業發展可望迎來明顯推進，原本默默耕耘的專案受到高層關注，成果更容易被看見。創業者亦有機會迎來合作機會增加，舊識牽線或新客戶主動接洽，為業務拓展帶來助力。財務方面，部分屬蛇者可能接觸到穩健型投資或長期合作分紅機會。加上性格沉穩，能有效避開潛在風險與人際陷阱，使整體發展更為順遂。

生肖馬

屬馬者行動力強、企圖心旺盛，春季更是展現實力的關鍵時點。過去卡關的工作問題有望逐步解決，專案推動效率提升，事業進展明顯加快。財運方面，除了本業收入穩定外，也可能出現額外收益機會，例如投資回收、獎金增加或新收入來源浮現。人際關係亦同步改善，團隊合作更為順暢，整體生活節奏呈現積極向上的走勢。

生肖雞

屬雞者理財觀念清晰，對市場變化敏銳。春天到來後，財運表現相對突出，正財與偏財皆有成長空間。職場上專業能力受到肯定，升遷或加薪機會提高。偏財方面，投資回穩、資產變現或額外收益增加的機率上升。若從事自媒體、電商或業務相關領域，流量與合作機會亦可能同步成長。經濟基礎穩固後，整體生活品質與人際互動都更顯從容。

生肖羊

屬羊者個性溫和卻具韌性，過去在人際互動中偶有受制於人的情況。春季氣場轉換後，職場氛圍明顯改善，與同事間互動更加融洽，小人干擾減少。在工作表現上，屬羊者願意承擔責任的態度更易獲得肯定，業績穩步成長，收入亦隨之提升。此外，也有機會出現額外收穫，如獎金或意外之財，使整體生活條件改善。