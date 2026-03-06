多數美國人寧可買貴也不殺價 購車掌握這幾招避免被當肥羊

我的頻道

川普速戰速決夢碎 美伊戰爭未來4情境發展

美國人寧可買貴也不殺價 購車掌握幾招不被當肥羊

世界新聞網／輯
研究顯示多數美國人買車時偏向支付溢價而非爭取優惠。購車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Erik Mclean）
購買新車如果想獲得更優惠的價格，可能需要殺價，但事實上大多美國人傾向直接付費，有研究發現95%的受試者在超過半數的情境下選擇不殺價，直接付款。背後原因包含認為折扣絕對金額太小、沒有殺價習慣和對現實的無力感，其實爭取優惠並沒有想像中困難，事先做好功課，了解可考慮的各種車款與舊車折抵、貸款利率等優惠，如果對價格不滿意建議貨比三家。

Moneywise報導，印第安那大學凱萊商學院的臨床管理學副教授漢薩克（David Hunsaker）說，人們不殺價的原因之一是傾向以省下的百分比，而非絕對金額決定是否開口殺價，研究中的受試者平均需折扣達21%到36%才認為值得議價。另一個原因是美國大部分商品都是固定售價，所以顧客可能不習慣討價還價，很多人習慣使用行動支付或信用卡，因此更沒有議價空間。波士頓大學資深講師柯恩（Moshe Cohen）說，另一個原因是消費者信心持續下滑，民眾每天被裁員、K型經濟等負面新聞轟炸，感到悲觀又無力，此時更不可能試著爭取更好的機會。

雖然如此，在新車價格漲破4萬9000元的時代，懂得議價可以省下不少錢。漢薩克說，事先準備是談判關鍵，了解自己的選項，並誠實思考是否有強力替代選項，否則進入談判的籌碼就會減少。

從預算與願意支付的金額為基礎開始搜尋資料，透過消費者報告（Consumer Reports）了解哪款車性價比最高、Edmunds查詢車輛評價、凱利藍皮書（Kelley Blue Book）查詢價格。

Edmunds網站表示，議價的起始價格應該比真實市場價值低2到3%，出價盡量壓低同時在合理範圍內，讓銷售方確定是真心要買；如果要用舊車折抵新車，凱利藍皮書與Edmunds都可提供折價估值。

美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）表示，準備好議價後可到數家經銷商試駕，讓銷售員知道你正在挑選理想價格的適合車款，確定好想要的車款後，可以透經銷商網站要求報價，記得以車輛總價而非每月付款議價，確定新車價格後再討論舊車折抵。

如果總價無法獲得大幅折扣，仍可以協商支付的貸款利率以及現有車輛的折抵價值。購車時機也會影響價格，在月底或年底，經銷商可能會為了達成業績目標而更願意降價，或者考慮往年的車款和認證中古車，貨比三家找到最佳利率，並拒絕經銷商非必要的附加產品。

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

春天腳步近了該給草坪施肥嗎？專家：現在改做一事更有用

博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

無須清潔劑和海綿，烘焙紙也能輕鬆去除水垢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vladimir Srajber）

不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」

好市多的科克蘭胡蘿蔔長條蛋糕回歸，不少粉絲大讚那是自己吃過最好吃的胡蘿蔔蛋糕。胡蘿蔔蛋糕示意圖。（取材自unsplash.com@Karolina Kołodziejczak）

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

多位主廚分享白花椰菜最美味的烹調方式。白花椰菜示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Louis Hansel）

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

農曆年後有四個生肖把握春季開局的黃金時機，將為人生藍圖添上更亮麗的一筆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vanessa Garcia ）

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

車輛維修與新車價格逐漸攀升，決定維修舊車或買新車前，需考慮車輛價值、維修成本與自身財務狀況。新車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dextar Vision）

自稱是博士候選人的TikTok網紅以化名Nope Brigade在網路上求救，說自己和伴侶不堪沉重生活成本從美國逃到加拿大，結果發現加國的房價成本比洛杉磯還可怕。面臨壓力示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Elisa Ventur）

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

