代替白醬健康低熱量 「豆腐焗烤」拌一拌放烤箱就完成

豆腐熱量低又富含蛋白質，取代白醬可以做出美味的豆腐焗烤料理。豆腐示意圖。（取材自pexels.com@makafood）

許多人一聽到焗烤料理，就覺得作法複雜，熱量又高，很難在家自己做。日本媒體「朝時間.jp」報導，經常在YouTube頻道介紹省時料理的料理家Apron分享了一部影片，以豆腐 代替白醬，製作出簡單又健康的「豆腐焗烤」料理。

Apron在影片中表示，豆腐焗烤料理口感順滑，幾乎沒有豆腐的味道。而且食材簡單，無需特別準備，在家隨時都能做。

豆腐焗烤料理食譜如下：

食材

豆腐…150克

半長培根…2片

（A）雞蛋…1顆

（A）清湯粉…1小匙

（A）鹽和胡椒粉…適量

起司…15g

作法

一、將豆腐放入容器中，充分拌勻。

二、加入（A）和切碎的培根，再次拌勻。

三、撒上乳酪，放入烤箱烤10分鐘。

Apron建議使用嫩豆腐，較容易搗碎拌勻。除了培根之外，富含鮮味的食材，例如火腿和鮪魚，也很適合搭配這道菜。影片使用烤箱烤出漂亮的金黃色，但用微波爐加熱也很美味。

