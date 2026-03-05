我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會大交易？美擬要求中國少買俄伊石油 習或提反台獨

20多州聯手提告 川普15%關稅再陷法律戰

春天腳步近了該給草坪施肥嗎？專家：現在改做一事更有用

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
草坪養護專家說3月時全美大多數地區的草坪才剛從休眠期中甦醒，施肥只是浪費。草坪示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Petar Tonchev ）
草坪養護專家說3月時全美大多數地區的草坪才剛從休眠期中甦醒，施肥只是浪費。草坪示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Petar Tonchev ）

積雪消融、氣溫逐漸回升，春天的腳步似乎近了，草坪的草似乎迫不及待想探出頭，這時機施肥聽起來很誘人。Martha Stewart報導，隨著季節推進，更有耐心能讓草坪更健康，太早施肥會讓肥料流失，甚至把病蟲害引來草坪，因為全國大部分地區的草坪在3月時才從休眠期中醒來，現在施肥只是浪費。

天然草坪照護服務公司Lawnbright創辦人埃爾沃西（Craig Elworthy）說，在3月時對草坪施氮肥的作法只建議在美國最南端的地方進行，因為那邊的草坪永不休眠，全國大多數地區的草坪3月時剛從休眠期甦醒，施肥只是浪費，草坪還需要幾個月的時間才能吸收氮肥，現在施肥只是讓肥料流入下水道而已。

若住在較冷的區域且堅持3月一定要施肥，埃爾沃西建議使用有機緩效性肥料，會隨時間推移而分解，不過這個時間點與其施肥，他們更建議在3月使用苗前除草劑（pre-emergent），可以避免夏天時長出雜草。

什麼時候該給草坪施肥取決於居住的地區和草的種類，對冷季型草坪草如草地早熟禾（Kentucky bluegrass）和羊茅屬（fescues）的草來說，理想的時間是秋季，暖季型草如百慕達草（Bermuda grass）和蜈蚣草（centipede grass）來說，埃爾沃西建議在春末和夏季施肥。

雖然每個人都想看到草坪綠意盎然，但過早施肥只是浪費時間和金錢。草坪護理公司Weed Man技術專員麥考斯蘭（Jason McCausland）說，過早施肥會讓草在根部系統活躍前就被刺激生長，讓草更容易被霜凍損害，也會造成更弱更淺的根。

麥考斯蘭說，在北部地區的氣候下，土壤溫度低，植物根部難以吸收養分，浪費肥料，還可能造成雜草過早生長，為未來按季節實施的施肥產生困難。草坪護理公司TruGreen技術營運資深主任費爾德曼（Brian Feldman）說也不能太晚施肥，錯誤的時間施肥會讓效果大打折扣，草坪也易長雜草或染病。

麥考斯蘭說，當草坪無法在一年之初生長時得到需要的營養，就很難從冬季的損傷中恢復，讓它們更容易被病蟲害侵襲。

想要草坪每年都綠草如茵，施肥時務必記得以下要點。首先是測量草坪大小，費爾德曼說，很多肥料袋上都有寫根據草坪大小給的施肥建議，因此可以在使用前測量草坪大小，以便計算正確的施肥量。

施肥後澆水是必要的，埃爾沃西說，有氮的肥料是揮發性的，施肥後靜置會揮發到空氣中，澆水可避免這種狀況，幫助養分往下送到根系，進而發揮最大功效。

埃爾沃西說，與其用功效強的化肥，建議用天然肥料，使用含氮量低且含有有機成分的天然緩效性肥料會隨時間改善土質，減少浪費。

世報陪您半世紀

園藝

上一則

「她是最好的同學」 李連杰感謝女兒一路相伴修佛

延伸閱讀

不愛打掃可試懶人做法 靠這幾招睡覺時就完成家中清潔

不愛打掃可試懶人做法 靠這幾招睡覺時就完成家中清潔
空氣炸鍋「乾鍋花椰菜」調味秘方曝 居家小酌快速上桌

空氣炸鍋「乾鍋花椰菜」調味秘方曝 居家小酌快速上桌
自種蔬果具多重健康效益 現正是規劃時機

自種蔬果具多重健康效益 現正是規劃時機
掌握5個技巧 冬季庭園也能長滿鮮嫩葉菜

掌握5個技巧 冬季庭園也能長滿鮮嫩葉菜

熱門新聞

無須清潔劑和海綿，烘焙紙也能輕鬆去除水垢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vladimir Srajber）

不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」

2026-02-27 20:25
多位主廚分享白花椰菜最美味的烹調方式。白花椰菜示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Louis Hansel）

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

2026-03-03 23:35
農曆年後有四個生肖把握春季開局的黃金時機，將為人生藍圖添上更亮麗的一筆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vanessa Garcia ）

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

2026-03-01 23:25
自稱是博士候選人的TikTok網紅以化名Nope Brigade在網路上求救，說自己和伴侶不堪沉重生活成本從美國逃到加拿大，結果發現加國的房價成本比洛杉磯還可怕。面臨壓力示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Elisa Ventur）

博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰

2026-03-03 19:25
好市多的科克蘭胡蘿蔔長條蛋糕回歸，不少粉絲大讚那是自己吃過最好吃的胡蘿蔔蛋糕。胡蘿蔔蛋糕示意圖。（取材自unsplash.com@Karolina Kołodziejczak）

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

2026-03-04 23:25
部分星座組合容易在愛情中形成「糾纏型關係」，甜蜜與衝突並存。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Dương Nhân）

愛恨交織難放手 3組星座配對最易陷入「虐戀循環」

2026-02-25 22:25

超人氣

更多 >
好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說