世界頂尖史特拉第瓦里小提琴用哪國木材？年輪研究揭身世之謎

編譯梁采蘩／即時報導
史特拉第瓦里製造的絃樂器被譽為世界頂尖，瑞士、法國、斯洛維尼亞等歐洲國家過去都曾聲稱，史特拉第瓦里製琴使用的木材來自自家森林。今年1月刊登於「樹年學」期刊的一項研究揭開了這些名琴的身世之謎。（路透／Alamy）
史特拉第瓦里製造的絃樂器被譽為世界頂尖，瑞士、法國、斯洛維尼亞等歐洲國家過去都曾聲稱，史特拉第瓦里製琴使用的木材來自自家森林。今年1月刊登於「樹年學」期刊的一項研究揭開了這些名琴的身世之謎。（路透／Alamy）

義大利製琴大師史特拉第瓦里（Antonio Stradivari）製作的絃樂器被譽為世界頂尖，瑞士、法國、斯洛維尼亞等歐洲國家過去都曾稱，史特拉第瓦里製琴使用的木材來自自家森林。今年1月刊登於「樹年學」（Dendrochronologia）期刊的一項研究揭開了這些名琴的身世之謎。

紐約時報報導，該研究分析史特拉第瓦里小提琴的樹木年輪，指出其中部分樂器最可能的木材來源，是義大利北部高海拔地區的森林，該地正位於2026年冬季奧運部分賽事舉辦的山谷。

史特拉第瓦里在17與18世紀製作800多件樂器，其中多數為小提琴，並以卓越的音色著稱。製作小提琴，音板（soudnboard）所使用的木材至關重要。木材的密度與硬度等因素，都會影響小提琴最終的音色。史特拉第瓦里以偏好用雲杉聞名，但他究竟從哪裡取得這些木材，長久以來一直是個謎。這正是樹年學能派上用場的地方。

多數樹木每年都會形成一圈年輪，年輪寬度會受到環境條件影響。例如水分充足時，年輪通常會更寬。一連串的年輪就像條碼，記錄一棵樹逐年經歷的環境狀況。

小提琴音板上的年輪很容易測量。樹輪學家兼小提琴製作人托法姆（John Topham）數十年來進行這項工作。去年他去世前，將自己對284把史特拉第瓦里小提琴所做的精密測量資料，分享給義大利國家研究委員會（CNR）的樹年學家伯納貝（Mauro Bernabei）。

要找到可追溯到史特拉第瓦里時代的年輪紀錄並不容易。伯納貝與研究團隊將小提琴的年輪樣式，與全球超過6000個地點的樹輪資料進行比對，發現樣本中略多於一半的小提琴無法找到明確對應來源。伯納貝表示，對於這些樂器的木材來源，幾乎只能推測可能來自義大利、瑞士或奧地利。

不過，樣本中仍有相當比例的小提琴，平均年輪序列與義大利北部特倫提諾（Trentino）附近地區的樹輪紀錄高度吻合，特別是費耶梅山谷（Val di Fiemme）的高海拔森林。值得注意的是，這些小提琴多製作於史特拉第瓦里所謂的「黃金時期」（約1700年至1725年），也就是史特拉第瓦里琴品質特別出色的年代。伯納貝推測，史特拉第瓦里或許是在發現費耶梅山谷的木材後就長期使用，才做出他最優秀的作品。

英國高端小提琴修復、銷售與鑑定公司Beare Violins董事比爾（Peter Beare）表示，這樣的結果相當合理。他也強調，這項發現並不應削弱史特拉第瓦里的天才。正是製琴師的技藝加上優質材料，才讓他能打造出最傑出的樂器，木材本身並不能保證成功。比爾說：「就算擁有最好的木材，也可能把琴完全做壞。」

年輪就像條碼,記錄一棵樹逐年經歷的環境狀況。小提琴音板上的年輪很容易測量,但要找...
年輪就像條碼，記錄一棵樹逐年經歷的環境狀況。小提琴音板上的年輪很容易測量，但要找到可追溯到史特拉第瓦里時代的年輪紀錄並不容易。圖為史特拉第瓦里1710年製傳奇小提琴「喬治王」（King George）的背面。（路透／Alamy）

世報陪您半世紀

義大利 瑞士

上一則

替新漢堡打廣告卻只咬一小口 網友嘲麥當勞執行長、漢堡王也參戰

