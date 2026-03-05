我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

最夢幻郵輪「迪士尼探險號」啟航 小勞勃道尼驚喜現身

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小勞伯道尼(中)驚喜現身迪士尼遊輪「迪士尼探險號」新加坡命名典禮。(迪士尼提供)
小勞伯道尼(中)驚喜現身迪士尼遊輪「迪士尼探險號」新加坡命名典禮。(迪士尼提供)

迪士尼遊輪迎來嶄新里程碑。全新遊輪「迪士尼探險號」（Disney Adventure）日前舉行盛大命名典禮，正式加入品牌快速擴張的船隊行列。作為首艘以亞洲為母港、航行東南亞的迪士尼遊輪，「迪士尼探險號」不僅象徵迪士尼在亞太市場的深耕布局，也揭開全新航程篇章。

命名典禮於船上的Walt Disney Theatre隆重登場。活動結合音樂、舞台特效與經典角色驚喜現身，打造宛如大型娛樂盛會般的視聽饗宴。現場由23人編制交響樂團領銜演出，並邀請好萊塢表演藝術名人堂成員Jed Madela及歐洲歌唱大賽知名歌手Dami Im同台獻唱，重新演繹迪士尼、皮克斯與漫威經典曲目。搭配環繞式舞台設計與震撼影像效果，讓賓客沉浸於迪士尼故事的魔法世界。米奇船長與米妮船長的壓軸登場，更將氣氛推向高潮。

The Walt Disney Company旗下迪士尼體驗事業主席暨即將上任執行長的Josh D'Amaro，以及迪士尼特色體驗事業總裁Joe Schott也親臨現場，共同見證這一歷史時刻。Josh D’Amaro表示，迪士尼始終以說故事與創新為核心精神，而迪士尼遊輪正是將品牌理念轉化為實體體驗的重要載體。「迪士尼探險號」作為首艘以亞洲為母港的遊輪，將把迪士尼的歡樂與魔法帶給更多亞太地區旅客，為新世代粉絲創造難忘回憶。

「迪士尼探險號」的教父「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）也獻上象徵祝福與好運的命名祝禱，祝福遊輪與所有賓客平安順航。他表示：「我有幸深入認識華特迪士尼幻想工程團隊，我可以說，『探險』正是他們所創造作品的最佳寫照。能成為這艘宏偉遊輪的教父是莫大的榮幸，而我也有重要任務要完成，那我們就正式開始吧。」隨後，小勞伯道尼向交響樂團示意：「你帶來主題，我帶來震撼。」並宣讀正式祝禱詞：「我在此為妳命名，迪士尼探險號，願上帝保佑這艘船，以及所有登船航行的人。」

小勞勃道尼登上「迪士尼探險號」郵輪。(迪士尼提供)
小勞勃道尼登上「迪士尼探險號」郵輪。(迪士尼提供)

典禮最後，在眾多迪士尼經典角色齊聚演唱迪士尼遊輪傳統歌曲〈Let’s Set Sail〉中圓滿落幕，為即將展開的新航程注入滿滿期待。

「迪士尼探險號」融合迪士尼、皮克斯與漫威逾百年故事資產，規劃七大沉浸式主題區域，包括「大英雄天團」中的舊京山（San Fransokyo）街區，帶領旅客走進熟悉的經典世界。船上設施涵蓋全新百老匯風格音樂劇「Remember」、沉浸式主題餐飲、海上專屬煙火秀、分齡兒童俱樂部及成人專屬休憩空間，並打造迪士尼遊輪史上首座海上雲霄飛車「Ironcycle Test Run」，提供豐富多元的娛樂體驗。

作為迪士尼遊輪第八艘成員，「迪士尼探險號」同時也是目前規模最大的一艘，將於3月10日展開首航，推出三晚與四晚航程。此舉亦是迪士尼遊輪長期擴展計畫的一部分，預計於2031年前再新增五艘新船，持續擴大全球版圖。

世報陪您半世紀

上一則

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

下一則

3月5日星座運勢 金牛貴人運較強 巨蟹寬容顯魅力

延伸閱讀

維權拉鋸…剛下飛機行李就沒了 杭州女遊南極全程靠「借」

維權拉鋸…剛下飛機行李就沒了 杭州女遊南極全程靠「借」
避免「銀髮海嘯」…沃爾瑪、微軟等美企設計工作內容留人

避免「銀髮海嘯」…沃爾瑪、微軟等美企設計工作內容留人
宮崎駿「崖上的波妞」電影繪圖、腳本 奧斯卡博物館展出

宮崎駿「崖上的波妞」電影繪圖、腳本 奧斯卡博物館展出
首艘中國籍豪華郵輪「招商伊敦號」掛牌轉讓 底價29億元

首艘中國籍豪華郵輪「招商伊敦號」掛牌轉讓 底價29億元

熱門新聞

無須清潔劑和海綿，烘焙紙也能輕鬆去除水垢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vladimir Srajber）

不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」

2026-02-27 20:25
多位主廚分享白花椰菜最美味的烹調方式。白花椰菜示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Louis Hansel）

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

2026-03-03 23:35
農曆年後有四個生肖把握春季開局的黃金時機，將為人生藍圖添上更亮麗的一筆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vanessa Garcia ）

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

2026-03-01 23:25
示意圖。（取自123RF）

馬年「4生肖」不為錢發愁 事業成功、投資大賺、生活順風順水

2026-02-24 15:00
部分星座組合容易在愛情中形成「糾纏型關係」，甜蜜與衝突並存。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Dương Nhân）

愛恨交織難放手 3組星座配對最易陷入「虐戀循環」

2026-02-25 22:25
自稱是博士候選人的TikTok網紅以化名Nope Brigade在網路上求救，說自己和伴侶不堪沉重生活成本從美國逃到加拿大，結果發現加國的房價成本比洛杉磯還可怕。面臨壓力示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Elisa Ventur）

博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰

2026-03-03 19:25

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成