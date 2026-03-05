最夢幻郵輪「迪士尼探險號」啟航 小勞勃道尼驚喜現身

小勞伯道尼(中)驚喜現身迪士尼遊輪「迪士尼探險號」新加坡命名典禮。(迪士尼提供)

迪士尼遊輪迎來嶄新里程碑。全新遊輪「迪士尼探險號」（Disney Adventure）日前舉行盛大命名典禮，正式加入品牌快速擴張的船隊行列。作為首艘以亞洲為母港、航行東南亞的迪士尼遊輪，「迪士尼探險號」不僅象徵迪士尼在亞太市場的深耕布局，也揭開全新航程篇章。

命名典禮於船上的Walt Disney Theatre隆重登場。活動結合音樂、舞台特效與經典角色驚喜現身，打造宛如大型娛樂盛會般的視聽饗宴。現場由23人編制交響樂團領銜演出，並邀請好萊塢表演藝術名人堂成員Jed Madela及歐洲歌唱大賽知名歌手Dami Im同台獻唱，重新演繹迪士尼、皮克斯與漫威經典曲目。搭配環繞式舞台設計與震撼影像效果，讓賓客沉浸於迪士尼故事的魔法世界。米奇船長與米妮船長的壓軸登場，更將氣氛推向高潮。

The Walt Disney Company旗下迪士尼體驗事業主席暨即將上任執行長的Josh D'Amaro，以及迪士尼特色體驗事業總裁Joe Schott也親臨現場，共同見證這一歷史時刻。Josh D’Amaro表示，迪士尼始終以說故事與創新為核心精神，而迪士尼遊輪正是將品牌理念轉化為實體體驗的重要載體。「迪士尼探險號」作為首艘以亞洲為母港的遊輪，將把迪士尼的歡樂與魔法帶給更多亞太地區旅客，為新世代粉絲創造難忘回憶。

「迪士尼探險號」的教父「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）也獻上象徵祝福與好運的命名祝禱，祝福遊輪與所有賓客平安順航。他表示：「我有幸深入認識華特迪士尼幻想工程團隊，我可以說，『探險』正是他們所創造作品的最佳寫照。能成為這艘宏偉遊輪的教父是莫大的榮幸，而我也有重要任務要完成，那我們就正式開始吧。」隨後，小勞伯道尼向交響樂團示意：「你帶來主題，我帶來震撼。」並宣讀正式祝禱詞：「我在此為妳命名，迪士尼探險號，願上帝保佑這艘船，以及所有登船航行的人。」

小勞勃道尼登上「迪士尼探險號」郵輪。(迪士尼提供)

典禮最後，在眾多迪士尼經典角色齊聚演唱迪士尼遊輪傳統歌曲〈Let’s Set Sail〉中圓滿落幕，為即將展開的新航程注入滿滿期待。

「迪士尼探險號」融合迪士尼、皮克斯與漫威逾百年故事資產，規劃七大沉浸式主題區域，包括「大英雄天團」中的舊京山（San Fransokyo）街區，帶領旅客走進熟悉的經典世界。船上設施涵蓋全新百老匯風格音樂劇「Remember」、沉浸式主題餐飲、海上專屬煙火秀、分齡兒童俱樂部及成人專屬休憩空間，並打造迪士尼遊輪史上首座海上雲霄飛車「Ironcycle Test Run」，提供豐富多元的娛樂體驗。

作為迪士尼遊輪第八艘成員，「迪士尼探險號」同時也是目前規模最大的一艘，將於3月10日展開首航，推出三晚與四晚航程。此舉亦是迪士尼遊輪長期擴展計畫的一部分，預計於2031年前再新增五艘新船，持續擴大全球版圖。