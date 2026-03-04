好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

好市多的科克蘭胡蘿蔔長條蛋糕回歸，不少粉絲大讚那是自己吃過最好吃的胡蘿蔔蛋糕。胡蘿蔔蛋糕示意圖。（取材自unsplash.com@Karolina Kołodziejczak）

好市多 （Costco ）不時推出的季節性商品或有趣的新品常受到會員歡迎，例如2024年春季上市的香蕉奶油派，一些受到顧客喜愛的經典商品也會準時回歸，例如最近科克蘭胡蘿蔔長條蛋糕（Kirkland Signature Carrot Bar Cake）在復活節前上市，讓粉絲非常驚喜，有人說這是她吃過最好吃的胡蘿蔔蛋糕，還有人給出10分滿分，說這蛋糕接近完美。

mashed報導，科克蘭胡蘿蔔長條蛋糕就如其名，就是一個長條型、充滿維生素A的蛋糕，加入了核桃、葡萄乾和鳳梨，共有三層，中間夾有奶油乳酪糖霜；蛋糕分量可觀，足足有12人份。

由粉絲自行建立的好市多Instagram粉絲專頁costcohotfinds近期在影片中表示科克蘭胡蘿蔔蛋糕回歸，是最好吃的胡蘿蔔蛋糕，許多網友留言表達對蛋糕的喜愛。一名網友說，這是她吃過最好吃的胡蘿蔔蛋糕，絕對是滿分十分，另一名網友大讚非常美味，並說這款蛋糕在她當地的好市多售價18.99元，不過價錢可能因地點而異。

不過，蛋糕裡的葡萄乾竟在網路上引發兩極評價。許多胡蘿蔔蛋糕的食譜中都有葡萄乾，有些人很喜歡，但有些人非常厭惡，那些反對者也會科克蘭胡蘿蔔蛋糕提出質疑。

一名網友在Reddit貼文中說，胡蘿蔔蛋糕一條18.99元，好吃但加了葡萄乾，文字最後還附一張哭臉表情，其他人則討論了是否該加葡萄乾，還有哪裡可以找到不含葡萄乾的替代品，但也有愛好者說胡蘿蔔蛋糕裡就該有葡萄乾。