快訊

一洲焦點／美以重擊伊朗：一場可控的失控？

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

馬年4生肖人緣開展 屬虎靠朋友事業起飛、他因介紹旺財運

世界新聞網／輯
馬年到來，4生肖人緣更進步。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）
進入馬年，不少人關注整體人際與財務走向。根據《搜狐》命理觀察指出，有些生肖在流年氣場帶動下，人緣明顯提升、貴人助力增強，不僅朋友環繞、少有衝突，事業與財運也隨之受惠。其中屬虎、屬兔、屬猴與屬豬者，被點名在馬年期間較少為人際與金錢問題發愁，整體生活節奏相對順暢。

生肖虎

屬虎者個性豪爽仗義，行事帶有領導氣場，在人際互動中往往展現高度存在感。馬年期間，這份真誠與熱情更容易吸引志同道合的夥伴靠攏，不論是職場合作對象或私下好友，都願意主動與其往來。

分析指出，屬虎者對朋友重情重義，遇事願意出手相助，因此在朋友圈中累積高度信任。事業發展上，也常因朋友牽線而取得關鍵資源，例如介紹重要客戶或分享產業動態，提升競爭優勢。隨著事業穩步推進，正財收入同步成長，加上合作投資等偏財機會，馬年期間財務壓力相對較小。

生肖兔

屬兔者性格溫和，待人友善，給人舒適可靠的印象。馬年裡，這種特質使其在人際關係上更顯優勢，朋友數量增加，衝突與對立情況相對減少。

由於善於傾聽與溝通，屬兔者在團隊中容易成為協調角色，同事與主管對其親和力與合作態度多所肯定，進而提供更多發展空間。財運方面，除了本業收入穩定提升外，也可能透過朋友介紹接觸兼職或小型投資機會，帶來額外進帳，使整體生活水準逐步改善。

生肖猴

屬猴者機智靈活，擅長以幽默化解尷尬，在社交場合中往往成為焦點。馬年期間，人脈網絡持續擴展，資訊來源更加多元，為事業發展鋪路。

觀察指出，屬猴者善於把握機會，結合創意與行動力，在職場上容易爭取到新專案或合作機會。朋友則提供關鍵資訊與人脈資源，例如推薦潛力項目或引介業界專業人士，協助其少走彎路。財運方面，正財表現穩定，偏財機會也不時出現，資金運用彈性提高。

生肖豬

屬豬者心態豁達樂觀，處事不與人計較，馬年在人際互動上顯得格外順遂。由於氣場平和，較少與人結怨，朋友與支持者反而逐漸增加。

在事業發展上，雖非強勢競爭型，但憑藉人脈支持與貴人提攜，仍能穩定前行。朋友可能提供創業建議、資金協助或工作機會，使其發展道路更為平穩。財務方面，正財收入維持基本盤，亦有機會獲得額外收益，整體生活步調安定，較少為金錢問題煩心。

