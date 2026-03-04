我的頻道

一洲焦點／美以重擊伊朗：一場可控的失控？

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

5部熱播劇話題發酵 「玫瑰叢生」劉宇寧外冷內熱演技成亮點

世界新聞網／輯
近期多部陸劇同步熱播，從古裝言情、武俠改編到年代情感題材輪番上線，引發觀眾熱議。圖為「玫瑰叢生」。(取材自豆瓣)
近期多部陸劇同步熱播，從古裝言情、武俠改編到年代情感題材輪番上線，引發觀眾熱議。圖為「玫瑰叢生」。(取材自豆瓣)

近期多部陸劇同步熱播，從古裝言情、武俠改編到年代情感題材輪番上線，引發觀眾熱議。根據「搜狐」報導，綜合網路討論與劇迷評價，不同作品在角色塑造、劇本完整度與情感鋪陳上呈現明顯差異，有人稱讚設定新鮮，也有人直言踩雷。

「在你眉梢種紅豆」

鄭業成、趙晴、鄧孝慈主演的「在你眉梢種紅豆」，以新穎人物關係與輕快節奏吸引目光。觀眾指出，該劇角色互動設計具巧思，劇情前後呼應明確，整體邏輯順暢。女主角形象靈動可愛，細節表演自然，男主則走正義忠犬路線，人物設定鮮明。配角群同樣具記憶點，特別是男二的反差性格成為討論焦點。整體而言，雖屬小成本製作，但完成度與娛樂性獲得不少好評。

「玫瑰叢生」

王子文、劉宇寧、蔣欣主演的「玫瑰叢生」聚焦都會與職場情感。劉宇寧飾演的角色因外冷內熱的反差設定受到關注，細膩眼神戲與沉穩氣場被不少觀眾點名為亮點。劇中金融職場元素搭配情感線鋪陳，使角色更具層次。部分觀眾認為，角色的專業與溫柔兼具，形成鮮明對比，提升追劇黏著度。整體氛圍偏向勵志與成長路線，強調在現實壓力下仍保有真心。

「江湖夜雨十年燈」

由周翊然、包上恩、余嘉誠主演的「江湖夜雨十年燈」改編自小說，書迷期待度原本不低。然而播出後，劇本完整性成為爭議焦點。部分觀眾認為情節銜接鬆散，敘事節奏不夠連貫，影響整體觀感。演員表現方面，男主角演技被認為優於預期，女主則被指與角色契合度不足。畫面拍攝風格偏重特寫與美感呈現，但劇情推進力道受到質疑，口碑呈現兩極。

「好好的時光」

梅婷、田雨、陳昊宇主演的年代劇「好好的時光」，主打懷舊氛圍與情感刻畫。不過，部分觀眾質疑劇情過度美化年代背景，聚焦戀愛線而忽略家庭責任與現實面向。角色設定與情感發展引發討論，有觀眾認為人物動機處理不足，使情緒鋪陳顯得突兀。此外，主演長期出演相似類型作品，也被部分網友認為缺乏新意，整體評價褒貶不一。

「純真年代的愛情」

陳飛宇、孫千、郭曉婷主演的「純真年代的愛情」，以七、八十年代為背景，描繪年輕世代的情感成長。該劇強調年代質感與純粹情感，節奏相對溫和。觀眾指出，劇中人物互動帶有青澀與真誠，呈現出不同於當代速食戀愛的氛圍。導演在情緒鋪陳與生活細節上著墨，使作品帶有懷舊與療癒色彩。隨著劇情推進，討論度逐漸升溫，成為近期熱播劇中的關注焦點之一。

近期多部陸劇同步熱播，從古裝言情、武俠改編到年代情感題材輪番上線，引發觀眾熱議。左為「在你眉梢種紅豆」、右為「純真年代的愛情」。(取材自豆瓣)

劉宇寧

