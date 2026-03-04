不想吃太多肉 這一酸甜水果也能補充蛋白質

我的頻道

世界新聞網／輯
百香果味道酸甜，而且富含蛋白質，放入沙拉、打成果汁或作為淋醬都很美味。百香果示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Max Griss）
提到水果，通常會先想到維生素、礦物質與纖維，而蛋白質看似是肉類、乳製品與豆類的代名詞，與水果無關，其實有一種水果可以同時攝取蛋白質和香甜滋味，那就是百香果。mashed報導，一杯百香果含有5.2克的蛋白質，相比一顆蛋含有6克蛋白質，百香果的蛋白質含量很驚人。

百香果這種熱帶水果生長季節長，適合種植於加州、佛州、夏威夷等溫暖氣候地區，超市裡最常見的品種是深紅或紫色外皮的百香果，外皮不能食用，需要對半切開並挖出其中的黃色果肉與黑色種子，一顆百香果大約3英寸，所以可能需要好幾顆百香果才能裝滿一杯果肉。果肉味道就像是柑橘、芭樂、鳳梨與甜瓜的混合體，兼具一定酸度，在酸甜之間達到美妙平衡。

因為百香果單獨吃比較酸，建議搭配其他食物一起吃，不論是當早餐或點心，可以混入茅屋起司、希臘式優格、果昔等高蛋白食物，喜歡水果沙拉不妨放一大杓果肉，讓沙拉增添熱帶風味，百香果甚至能搭配高蛋白咖啡飲用。

百香果的果汁也可以替代檸檬汁或醋製作油醋醬（vinaigrette），形成風味獨特的沙拉醬，搭配主食的魚和雞肉等其他蛋白質也很美味，尤其是油脂含量高的鮭魚、鱒魚、大比目魚效果絕佳，因為百香果的酸能平衡油脂。或者作為塞維切（ceviche）、波奇飯（poke bowl）與壽司捲的佐料也很不錯。到了點心時分，可以將百香果汁淋在椰子鳳梨或香草冰淇淋上，或混入布丁、起司蛋糕裡。

