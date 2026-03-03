我的頻道

柯林頓：川普曾說與艾普斯坦有過「美好時光」

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

「美國佬是強盜」60年前中國兒歌一夕暴紅全球

記者陳言喬／即時報導
中國60年前兒歌「美國佬是強盜」一夕暴紅。（取材自百度）

中國一首60年前的兒歌最近重新火了，這首「美國佬是強盜」的兒歌在美國綁架委內瑞拉總統馬杜洛、擊殺伊朗最高領袖哈米尼後，在中國各網路平台和個人社媒傳遞，連外國也有各種語言的版本。

這首兒歌全名是「打倒美帝國主義強盜王」，是中國20世紀60年代創作的普通話兒歌 。當年冷戰格局下中美意識型態對立尖銳，美國在全球推行霸權，介入多場局部戰爭，中國內部反帝愛國教育氛圍濃厚，這首歌應運而生。

該作品採用兒童歌謠形式，判霸美國當年的侵略掠奪行徑，從小灌輸兒童強化對美鬥爭意識，是當時學校與少年先鋒隊的常用曲目。

但這首兒歌進入70年代隨著美國聯中制蘇、中美關係和解後逐漸銷聲匿跡，不料卻在今年1月，美國派特種部隊進入委內瑞拉綁走總統馬杜洛，以及最近擊殺伊朗多名軍政領袖、飛彈侵略伊國後爆紅，被網友稱是「歷史記憶與當代議題的跨時空呼應」。

還有中國網友稱，美國人骨子裡的霸權心態是永遠不會變的，時刻得警惕在心。

這首兒歌還紅到海外，不少外國網友也製作各種語言版本的曲子調侃數落美國。軍事長期干預他國，從中東到拉美；經濟掠奪，美元霸權收割世界；技術封鎖，打壓他國科技企業；雙重標準，把國際法當工具，合則用不合則棄。

這首兒歌最早是由北京崇文區少年之家紅少年合唱團演唱，各地隨後跟進，搭配舞蹈演出，重現當年場景。全文歌詞如下：

「美國佬是強盜，臉上笑嘻嘻，背後掛大刀，見了好東西，什麼都想要，要不到他就搶，霸了土地占了房，殺人放火樣樣幹，他的野心比天大，想拖住那地球往家裏搬；全世界的小朋友要勇敢，不管他有多麼凶，我們的力量比他強，大家齊心團結緊，打倒美帝國主義強盜王。」

▲ 影片來源：Youtube平台＠haian wu（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

