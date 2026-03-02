我的頻道

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝 有人狂撈670%報酬

編譯季晶晶／綜合報導
伊朗德黑蘭一名女子1日手持伊朗最高領袖哈米尼的照片哀悼。（路透）
就在美國與以色列伊朗展開聯合空襲前數小時，預測市場Kalshi與Polymarket上押注伊朗最高領袖哈米尼「不再掌權」的機率，從不到25%急升至逾50%。相關合約其實早在數月前便已開設，但機率突升引發外界質疑是否有人掌握內線消息牟利。

在川普於美東時間下午4時37分在Truth Social宣布哈米尼身亡、數小時後伊朗國營電視證實後，相關預測市場的押注隨即受到關注。康州民主黨參議員墨菲批評此類交易形同「從戰爭與死亡中獲利」，揚言提案禁止。

受美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管的Kalshi雖不允許直接押注戰爭或暗殺，但仍開設了哈米尼是否「不再擔任最高領袖」的賭盤；未受監管的Polymarket則允許用戶押注襲擊日期，2月28日為選項之一。

加密分析機構Bubblemaps稱，發現六名疑似內線人士透過Polymarket押中2月28日行動，合計獲利約120萬美元，其中一人以2.6萬美元贏得逾20萬美元，報酬率約670%。

Kalshi宣布，將退還哈米尼相關賭盤收取的全部手續費，並依「死亡確認報導前」最後成交價結算。他的死亡時間則界定為美以軍事行動開始前一分鐘。據悉，此舉補償金額約220萬美元。然而，相關安排未能化解爭議，部分押注者表示，儘管方向押對，仍因結算時點與價格認定方式而出現虧損。

目前尚不清楚CFTC是否會介入。該機構原已禁止涉及恐怖主義、戰爭與暗殺的合約，預測市場是否踩線仍待釐清。

伊朗 以色列 民主黨

