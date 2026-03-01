周四驚蟄遇天赦日磁場強大 命理師揭「黃金時段」預作準備

我的頻道

記者賴香珊／南投報導
節氣「驚蟄」示意圖。（本報資料照）
3月5日（四）是節氣「驚蟄」，巧逢2026年的第一個天赦日，堪稱「最強開運日」，命理師柯柏成說，驚蟄搭配天赦日下次要等到80年後，當天除了驚蟄打小人有天赦日升級版，更要加做一件事，對於赦免後新生得有「對應的現實行動」。

柯柏成指出，萬物經寒冬冰封，「驚蟄」到生命力在地下蠢蠢欲動要開始萌芽，今年驚蟄落在3月5日晚上9時58分43秒交節氣，特別的是巧遇第一個天赦日，而驚蟄搭配天赦日的好日子，下次要等到2106年整整80年後已是下世紀。

而搭驚蟄的天赦日只接「已動的因」，赦免效力因天地陽氣啟動而加強，新生契機獲赦免才能順暢，當天得加做一件「對應的現實行動」，該斷捨離就清理，該開始要有動作，如該放下就刪聯絡方式、該開始就投出申請、該聯絡就發封簡訊。

他表示，驚蟄逢天赦日核心在清理與和解，是拋下過去煩惱包袱，迎接全新生命動能的絕佳能量啟動點，尤其驚蟄當天上午7時至11時，此時陽氣生發，與驚蟄雷氣相應，也可準備特殊金紙與疏文至供奉玉皇大帝、關聖帝君、玄天上帝等廟宇，或在潔淨的戶外見天之處誠心懺悔求赦免，再祈求賜予財運、健康或機會。

此外，打小人求財開運也有升級版，可準備黃色紙片、紅紙跟一點黑芝麻或豆子，柯柏成說，黃紙上不寫人名，寫「一切財運阻礙」、「事業發展屏障」等在自家門口或垃圾桶上方，用舊拖鞋或鞋底拍打紙片，同時在心中堅定默念「春雷驚蟄，萬物復甦，打盡一切攔路虎，嚇退所有窮衰神，貴人現前，財運亨通！」

他也提醒，拍打後的黃色紙片，要與黑芝麻或豆子（象徵害蟲小人）一起用紅紙包住，之後扔進社區或公共區域的垃圾桶，千萬不要帶回家扔自家垃圾桶，才能在外面送走所有小人及阻礙，也才能為自己在新的一年招財，迎來嶄新的好運勢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

