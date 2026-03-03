溫馴愛犬突變焦躁「狂頂左胸」主人就醫才發現罹患乳癌

我的頻道

快訊

TVBS新聞網／編輯沈惟中報導
北卡羅萊納州一名女律師經自己的寵物犬「提醒」，才發現自己患上乳癌；示意圖。（圖╱AI生成）
北卡羅萊納州一名女律師經自己的寵物犬「提醒」，才發現自己患上乳癌；示意圖。（圖╱AI生成）

北卡羅萊納州36歲女律師強生（Chase Johnson）養了一隻可愛的寵物犬Ceto。某天，原本個性溫馴的Ceto突然變得焦躁不安，還不斷用鼻子頂強生的左側乳房。強生察覺異狀後伸手觸摸，竟發現有腫塊，就醫檢查後確診罹患乳腺癌。

據紐約郵報報導，Ceto是一隻拉布拉多與黃金獵犬混種犬，平時性格溫馴、相當冷靜，卻在2021年1月前後突然變得焦躁不安，不僅在屋內來回踱步、低聲嗚咽，還緊跟著強生不放。事實上，先前強生48歲的丈夫伯恩 （Ben Byrn）罹患結腸癌時，Ceto也曾出現焦慮反應，因此夫妻倆察覺情況不尋常。某日，Ceto突然情緒激動，還用鼻子頂強生的左胸，讓強生感到疼痛，仔細一摸才發現「橡膠般」的腫塊。

強生隨後預約家庭醫師，但對方認為她年紀太輕，且癌症通常不會疼痛，可能只是良性囊腫，建議她5月後再回診。強生對此感到不安，又聯絡杜克大學醫院（Duke University Hospital）的一名醫師助理。她也提及過去愛犬曾以類似方式提醒丈夫罹患大腸癌，終於獲安排乳房攝影檢查。

經乳房攝影、超音波與切片檢查，強生於2021年2月16日確診為三陰性乳癌，屬侵襲性較強的類型。她隨即接受化療、放療、腫瘤切除與淋巴結手術，治療順利，目前已無癌症跡象。醫師告訴她，若當初等到5月才檢查，結果恐怕大不相同。

強生表示，若沒有Ceto的提醒，以及丈夫過去的經驗，她可能不會如此堅持就醫。她強調，面對健康問題必須為自己發聲。目前，她正參與克里夫蘭診所與Anixa Biosciences公司合作進行的第一期乳腺癌預防疫苗臨床試驗，共有35名患者參與。

