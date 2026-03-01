我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公開斬首成戰爭新常態？「無拘無束」美國強權新時代降臨

報稅時驚現已報稅？身分恐被盜 專家教你一招預防

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

TVBS新聞網／編輯廖嘉嘉報導
邦妮宣布自己懷孕，小孩父親的可能人選超過400多人。(歐新社資料照片)
邦妮宣布自己懷孕，小孩父親的可能人選超過400多人。(歐新社資料照片)

英國知名成人影星「邦妮」（Bonnie Blue）因過去挑戰「千人斬」與1000多名男性發生性行為而走紅。近日她在挑戰與400多名男性發生無套性行為後不久，便在社群媒體宣布自己已懷孕，並表示自己的「繁衍計畫」成功了。

綜合媒體報導，英國時間22日，邦妮在其YouTube頻道上發布了一支影片，宣布自己懷孕的消息。據了解，她在2週前才與超過400多名男性發生「無防護措施性行為」。

邦妮在影片中表示，自己一週前在度假時便感覺到身體不適，且大部分的時間幾乎都是臥床不起的狀態。她透露：「有些食物讓我感到噁心，但我又很想馬上吃到一些食物，不然就會吐。」

在經歷數日的不舒服後，邦妮決定驗孕，影片中，只見她敷著面膜，向鏡頭秀出有著一條明顯紅線與一條淡粉色線的驗孕棒，並向鏡頭強調：「我肯定懷孕了。」

她在影片中也表示，她正在向ChatGPT提問獲取建議，因為她不知道在得知懷孕後應該要怎麼辦。

邦妮隨後到診所進行檢查，並確認了懷孕的事實。診所醫生表示，根據胎兒的大小，邦妮的受孕時間大約在11到13天前，正好是邦妮進行無防護措施性行為挑戰的期間。

據了解，邦妮將此次挑戰稱為「繁衍計畫」，該挑戰原定在1月舉行，但邦妮特別延期到2月初，因為要配合她的「排卵高峰期」。

邦妮表示，他們在比賽當天就已經採集所有參與人的DNA樣本與聯絡方式，且強調一定會通知成功當爸爸的參與人，她表示：「這次我不僅要記住他們的陰莖尺寸，還要記住更多（指DNA與聯絡方式）」。

據了解，邦妮曾嘗試與前夫生子，甚至還走上嘗試試管嬰兒的道路，但都沒有成功，她當時強調：「所以我很希望自己能懷孕，但是，我目前的情況不允許我自然受孕。」邦妮也在挑戰前向媒體表示，懷孕是「以後再說的事」，沒想到竟真的受孕。

千人斬女優無套「大戰400人」懷孕了　將靠一招找生父

TVBS新聞網

世報陪您半世紀

上一則

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

熱門新聞

無須清潔劑和海綿，烘焙紙也能輕鬆去除水垢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vladimir Srajber）

不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」

2026-02-27 20:25
中國民間將農曆新年正月初七稱為「人日」，並有「人日三不做，不富也安康」之說。（新華社）

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

2026-02-23 00:40
有網友指出，想要清除浴缸壁上的皂痕，只要先在浴缸或淋浴間表面灑上小蘇打粉，再噴灑一層過氧化氫，靜置約15至20秒後，用抹布擦拭即可完成清潔；示意圖。(取材自Pexels @Liliana Drew)

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

2026-02-21 20:25
近年汽車配備愈來愈齊全、多元，但不是每個配備都讓人滿意。示意圖。（圖／AI生成）

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

2026-02-22 23:28
好市多的「電子產品以舊換新」計畫，幫助會員回收3C產品。（本報檔案照，記者朱敏梓/攝影）

好市多罕為人知福利 舊3C可換購物金 最高值2550美元

2026-02-22 22:25
示意圖。（取自123RF）

馬年「4生肖」不為錢發愁 事業成功、投資大賺、生活順風順水

2026-02-24 15:00

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦