千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

邦妮宣布自己懷孕，小孩父親的可能人選超過400多人。(歐新社資料照片)

英國知名成人影星「邦妮」（Bonnie Blue）因過去挑戰「千人斬」與1000多名男性發生性行為而走紅。近日她在挑戰與400多名男性發生無套性行為後不久，便在社群媒體宣布自己已懷孕，並表示自己的「繁衍計畫」成功了。

綜合媒體報導，英國時間22日，邦妮在其YouTube頻道上發布了一支影片，宣布自己懷孕的消息。據了解，她在2週前才與超過400多名男性發生「無防護措施性行為」。

邦妮在影片中表示，自己一週前在度假時便感覺到身體不適，且大部分的時間幾乎都是臥床不起的狀態。她透露：「有些食物讓我感到噁心，但我又很想馬上吃到一些食物，不然就會吐。」

在經歷數日的不舒服後，邦妮決定驗孕，影片中，只見她敷著面膜，向鏡頭秀出有著一條明顯紅線與一條淡粉色線的驗孕棒，並向鏡頭強調：「我肯定懷孕了。」

她在影片中也表示，她正在向ChatGPT提問獲取建議，因為她不知道在得知懷孕後應該要怎麼辦。

邦妮隨後到診所進行檢查，並確認了懷孕的事實。診所醫生表示，根據胎兒的大小，邦妮的受孕時間大約在11到13天前，正好是邦妮進行無防護措施性行為挑戰的期間。

據了解，邦妮將此次挑戰稱為「繁衍計畫」，該挑戰原定在1月舉行，但邦妮特別延期到2月初，因為要配合她的「排卵高峰期」。

邦妮表示，他們在比賽當天就已經採集所有參與人的DNA樣本與聯絡方式，且強調一定會通知成功當爸爸的參與人，她表示：「這次我不僅要記住他們的陰莖尺寸，還要記住更多（指DNA與聯絡方式）」。

據了解，邦妮曾嘗試與前夫生子，甚至還走上嘗試試管嬰兒的道路，但都沒有成功，她當時強調：「所以我很希望自己能懷孕，但是，我目前的情況不允許我自然受孕。」邦妮也在挑戰前向媒體表示，懷孕是「以後再說的事」，沒想到竟真的受孕。

千人斬女優無套「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

TVBS新聞網