雪地漫步有益身心？新研究：走40分鐘就能提升自信

在雪地裡行走會對人的心理健康產生意想不到的正面影響。（圖／AI生成）

在雪地裡散步聽起來可能並非現代人理想的休閒活動，但近期一項令人驚訝的研究表明：在雪地裡行走會對人的心理健康產生意想不到的正面影響，甚至會改變照鏡子時的感受。

紐約郵報報導，由來自波蘭和英國的研究人員合力進行的這項研究中，去年冬天共計對87名年齡落在19歲至55歲之間、身體質量指數（BMI）從體重過輕到肥胖不等的波蘭女性進行觀察，結果發現：確保每個人都能接觸到具有療癒作用的自然環境至關重要，甚至可能是一種促進更健康身體形象的方式。

在研究中，受測者在進入雪地之前接受了一系列評估，內容包含她們對自身身體的欣賞程度、自我關懷程度以及與大自然的連結感，接下來便是重頭戲，參與者被分成小組，在波蘭西里西亞地區（Silesia）的一片白雪皚皚的林地中行走40分鐘。

據悉，這些女性被允許互動交流，但並未被告知在散步期間該如何表現，回到室內後，她們再次接受了評估、結果令人驚訝，這些女性在雪地散步過後，對身體欣賞度「顯著提高」，而那些天生具有自我關懷傾向的女性的提升幅度更大。

主要研究者指出「現有證據表明：接觸大自然（例如居住在森林和公園附近），只要經常或積極去走走，對一系列身心健康有益，然而，與以往專注於藍色和綠色自然環境對身體形象影響的研究不同，我們的研究首次表明：在雪地環境中度過時光也能對身體欣賞度產生積極影響」。

研究人員提出一些關於在雪地裡散步為何可能有所幫助的理論，其中之一是注意力恢復，該理論認為「置身於大自然中可以讓大腦從日常壓力中放鬆，並有助於恢復精神能量」，由於參與者在研究期間一直在步行，這種身體活動也可能讓他們將注意力從身體的外觀轉移到了身體的功能。

其他研究表明，在白雪皚皚的景色中度過時光可以提升情緒健康度，研究指出「無論天氣如何，置身大自然都益處良多，正面的身體形象不只本身重要，還能帶來其他益處，例如提升心理健康」。

雪地漫步有益身心？新研究曝：走40分鐘就能提升自信

TVBS新聞網