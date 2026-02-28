我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

日本小獼猴Panchi緊抓絨毛猩猩 心理師分析：關鍵在依附關係

記者林琮恩／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本千葉縣動植物園一隻7個月大獼猴「Panchi君」，因總是抱著一隻紅毛猩猩玩偶走來走去受關注。(路透)
日本千葉縣動植物園一隻7個月大獼猴「Panchi君」，因總是抱著一隻紅毛猩猩玩偶走來走去受關注。(路透)

日本千葉縣市川市動植物園一隻6個月大獼猴「Panchi」，緊抓紅毛猩猩絨毛玩偶影片在社群媒體流傳，引發關注。台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰說，猴子作為靈長類，是人類遠親，容易讓民眾產生情感投射，不論猴子、人類，都有可能在成長過程中，因種種原因無法享受家庭溫暖，盼民眾彼此互相幫忙，成為他人依附，「每個人都能成為Panchi的絨毛夥伴。」

藍挹丰指出，人類、獼猴等靈長類依附關係，多建立在主要照顧者身上，Panchi被母親遺棄後，飼育員藉由提供一隻絨毛猩猩，幫助其重建依附關係，就心理學角度而言，對小猴子成長有正面效益，對於民眾而言，觀看類似影片，會產生心理投射，回想起自幼與照顧者產生依附、親情的過程，回憶受到良好照顧的同時，希望小猴子也能獲得好好成長的機會。

心理學界曾有一項著名研究，學者分別提供一隻絨毛做的猴子媽媽、一隻鐵絲做的猴子媽媽，觀察恆河猴與其相處情況。藍挹丰表示，這項研究結果顯示，恆河猴較容易親近柔軟、舒適物品，母親抱著孩子時，身上氣味、皮膚觸感，都能增加依附關係，許多民眾也有睡覺時緊抱「小被被」習慣，這能讓民眾睡眠時，得到更多安全感。

藍挹丰指出，除與絨毛玩偶、小被被產生連結之外，與真人之間的連結，對依附關係、安全感建立幫助更大，建立健康的依附關係，對孩子成長至關重要，惟也有民眾，因各項原因在成長過程中無法享受家庭溫暖，「其實每個人都能成為他人很好的依附」，站在心理健康觀點，希望社會互相幫忙，成為社會上其他人的溫暖，「成為彼此的絨毛猩猩夥伴。」

除藉由影片中Panchi與絨毛猩猩間互動，感受依附關係的溫暖，也有民眾只是單純覺得「這隻小猴子很可愛」。藍挹丰指出，溫暖、可愛的事物容易喚起美好記憶，除了觀看可愛動物影片，也有人習慣帶上裝有絨毛玩具的「娃包」，小猴子的種種行為，多少讓民眾想起過去美好經驗，提醒民眾「要照顧自己的心情」。

世報陪您半世紀

植物園 社群媒體 心理健康

上一則

2025年中國人口14億489萬人 連4年減少

延伸閱讀

日本獼猴Panchi讓人心疼 IKEA賺到廣告 16元玩偶全球賣翻

日本獼猴Panchi讓人心疼 IKEA賺到廣告 16元玩偶全球賣翻
雪後鹽漬不用怕：鞋、地板、車全部輕鬆搞定

雪後鹽漬不用怕：鞋、地板、車全部輕鬆搞定
春節「收假症候群」來了 心理師教4招找回生活節奏

春節「收假症候群」來了 心理師教4招找回生活節奏
城鎮傳真／楓葉+石壁 德州Lost Maples留住時光

城鎮傳真／楓葉+石壁 德州Lost Maples留住時光

熱門新聞

有網友指出，想要清除浴缸壁上的皂痕，只要先在浴缸或淋浴間表面灑上小蘇打粉，再噴灑一層過氧化氫，靜置約15至20秒後，用抹布擦拭即可完成清潔；示意圖。(取材自Pexels @Liliana Drew)

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

2026-02-21 20:25
豪華旅行是許多退休族的夢想，沒做好資金規劃反而容易陷入財務危機。郵輪示意圖，非新聞事件圖。(路透)

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

2026-02-21 19:25
中國民間將農曆新年正月初七稱為「人日」，並有「人日三不做，不富也安康」之說。（新華社）

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

2026-02-23 00:40
三生肖晚年享福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

2026-02-20 21:25
近年汽車配備愈來愈齊全、多元，但不是每個配備都讓人滿意。示意圖。（圖／AI生成）

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

2026-02-22 23:28
美國賓州夫婦憑藉著特殊乳製品，在兩年內營收突破100萬美元；通心粉示意圖。（取材自unsplash.com@Leanna Myers）

賓州夫妻靠ChatGPT輔助創業翻身 20個月狂賺百萬美元

2026-02-21 02:20

超人氣

更多 >
芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法