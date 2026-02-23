我的頻道

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

紐約一片白茫茫 交通斷了…殘障人士心急「該怎去工作」

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

中國新聞組／即時報導
中國民間將農曆新年正月初七稱為「人日」，並有「人日三不做，不富也安康」之說。（新華社）
今天是農曆新年大年初七，傳說人類是在這天誕生，因此中國民間也將正月初七稱為「人日」，或稱為「人慶節」、「人勝節」，並流傳一句俗諺：「人日三不做，不富也安康」。

中國新聞網報導，山東社會科學院文化研究所研究員鄭艷指出，初七被稱為「人日」，其起源可追溯至中國古代基於農業社會觀察與原始思維而形成的時序認知體系。

上述體系的核心記載，見於託名漢代東方朔的「占書」。鄭艷說，書中明確記載：「歲後八日，一日雞，二日犬，三日豕，四日羊，五日牛，六日馬，七日人，八日穀。」

中國新聞網指出，中國民間流傳的解釋是，這與女媧創世的神話順序相符，即：正月一日為雞，二日為狗，三日為豬，四日為羊，五日為牛，六日為馬，七日為人。

報導稱，這一風俗在魏晉南北朝時期得到強化與豐富。彼時，對「人」自身的關注、祈福與保全成為社會的焦點，因此，圍繞著「人日」，誕生了一系列祈求安康、趨吉避凶的民俗活動。

例如在飲食方面，最具代表性的莫過於「七菜羹」，亦稱「七寶羹」。南朝宗懍的「荊楚歲時記」記載，「正月七日為人日，以七種菜為羹」。

相較於飲食，「人日」的節日儀式顯得更加多元化，如裝飾與饋贈「人勝」。「勝」，是一種頭部裝飾。在「人日」這一天，人們用彩絹、金箔等材料剪刻成人形或花鳥，或貼於屏風門戶，或戴於髮髻，並相互饋贈。

鄭艷說，如古籍記載，該風俗的意義就在於通過外在裝飾的煥然一新，象徵並祈願人自身生命狀態與精神面貌的年度更新，同時也蘊含祈求人丁興旺的繁衍觀念。

另，在中國民間，大年初七還被稱為「七煞日」，因此有「人日三不做，不富也安康」之說。所謂「三不做」分別為：不出去串門、不遷居搬家、不要吵架罵人。

