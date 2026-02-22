汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

我的頻道

TVBS新聞網／實習編輯黃宇辰報導
近年汽車配備愈來愈齊全、多元，但不是每個配備都讓人滿意。示意圖。（圖／AI生成）
近年汽車配備愈來愈齊全、多元，但不是每個配備都讓人滿意。示意圖。（圖／AI生成）

近年汽車配備愈來愈齊全、多元，Keyless免鑰匙系統、抬頭顯示器、隱藏式門把等功能，但對不少駕駛而言，部分配備不一定方便或實際使用率並不高。對此，近日一名網友在網路論壇上分享五個最不實用的汽車配備。貼文一出，網友紛紛表示，「最後一項真的很雷」。

網友曝5大「最雷汽車配備、功能」

原PO在PTT以「大家覺得最不實用的汽車配備或功能？」發文，列出5個超雷功能：

一、怠速熄火；

二、隱藏式門把，他表示完全不知道怎麼開門？

三、三缸引擎；

四、取消實體按鈕改螢幕觸控：實體按鈕直接按下去就好，不用一直點；

五、氣氛燈：開個車弄成夜店氛圍沒必要。

貼文一出，網友紛紛有感，「4.真的很雷」、「機械門把先回來，有關性命的」、「4要就直接語音控制」、「開車還要分心看螢幕去點」、「按鈕直覺方便，觸控只會分心」。不過有網友持不同想法，「我喜歡氣氛燈，但不要太炫炮像+9的」、「有些汽車品牌氣氛燈還不錯」。

有網友列出其他很雷的汽車配備，「照射角度超高的LED頭燈」、「語音控制，明明動手馬上能解決的事」、「大螢幕」、「小天窗」、「車燈角度」、「全景天窗」。

事實上，過去有因為汽車配備「隱藏式門把」而發生意外的案例。去年10月29日凌晨1時，美國一名20歲的男大學生駕駛汽車，不料偏離道路撞上車道旁的樹木，車輛立即起火。雖然他在撞擊中存活，但由於「隱藏式門把」把手設計，車內門把是電子設計，在火災中電路系統故障或可能無法伸出，造成男大學生無法及時逃出車外而喪命。

汽車配備不實用功能？一票網點名「螢幕觸控」：開車易分心

