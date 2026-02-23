冬季高麗菜應吃這3品種 可做多種料理更是低碳飲食

高麗菜可製作成多種暖胃料理，如高麗菜捲、燉菜或湯品，也能作為素食料理的主要食材，甚至被用來模擬「牛排」口感；高麗菜示意圖。(取材自Unsplash @Arnaldo Aldana)

近來不少民眾發現，高麗菜 在市場與超市的能見度明顯提高。其實，高麗菜雖然一年四季皆可購得，但真正的盛產季節落在晚秋至初春，是典型的寒季蔬菜。專家指出，低溫甚至輕微霜凍有助於提升高麗菜的風味，使冬季採收的菜頭口感更為清甜，也因此在寒冷季節特別受到青睞。不過，高麗菜的產季仍須依品種區分。

據美食網站Chowhound報導，高麗菜常見的冬季品種包括綠高麗菜、紫高麗菜與皺葉甘藍（savoy cabbage），結構較為結實，耐寒性佳；而尖頭高麗菜（又稱 sweetheart 或 hispi cabbage）則多在春季採收，質地相對嬌嫩。正值盛產期的高麗菜價格親民、保存性高，在冰箱蔬果抽屜中可存放長達數週至兩個月，也讓其成為家庭料理中相當實用的食材。

在料理運用上，高麗菜的多樣性也是其受歡迎的重要原因。冬季新鮮蔬菜選擇有限時，高麗菜可製作成多種暖胃料理，如高麗菜捲、燉菜或湯品，也能作為素食料理的主要食材，甚至被用來模擬「牛排」口感。此外，高麗菜還可發酵成泡菜或韓式辣泡菜，或發揮創意，用菜葉取代漢堡麵包，成為低碳飲食的替代方案，一顆菜頭往往能分拆運用於多餐之中。

高麗菜近年話題度上升，也被視為飲食潮流的一部分。「Vogue雜誌」更是將2026年稱為「高麗菜之年」，顯示其在餐飲與生活風格領域的受矚目程度。隨著冬季來臨、蔬菜選項相對有限，高麗菜憑藉價格實惠、用途廣泛與環境友善等特點，再度展現其不可忽視的存在感。