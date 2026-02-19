我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

掉手機、車廂藏屍 洛杉磯時尚區一場失敗搶案內幕

歐凱秀台灣問題語塞 川普酸她「不知道台灣是什麼」

男子不滿房屋保險費變貴決定「棄保」 專家搖頭：長期更花錢

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
讓房屋保險漲價到難以負荷的原因包含房價與建材價格高漲、氣候變遷，在天災頻繁的佛州更嚴重。圖為2024年受到颶風「海倫」侵襲的受災房屋。
讓房屋保險漲價到難以負荷的原因包含房價與建材價格高漲、氣候變遷，在天災頻繁的佛州更嚴重。圖為2024年受到颶風「海倫」侵襲的受災房屋。

佛州坦帕（Tampa）的屋主康斯（Slake Counts）因為房屋保險費用飆漲，竟然決定不再續約，甚至考慮賣掉房子搬到別的州；但專家警告沒有保險者遭遇財產損失會更脆弱、損失更多金錢，長期來看風險大過益處。建議先捨棄非必要的項目，留下火災、竊盜與責任險等核心保險，或是透過裝修房屋、貨比三家取得更便宜的保費方案。

Moneywise報導，根據財經網站Bankrate的資料，佛州是全美房屋保險費用第三高的州，以去年11月1日而言，一棟價值30萬的房屋保險費每年平均為5828元，而全國每年平均為2424元。康斯的保險費則已經增加到1萬4533元。讓房屋保險漲價到難以負荷的原因包含房價與建材價格高漲、氣候變遷，在天災頻繁的佛州更嚴重，難怪有些保險業者會離開特定州，有些屋主則冒險「棄保」。

根據人口普查局（Census Bureau）2024年的資料，全美平均每七人就有一人沒有房屋保險，或保險等級太低。保險等級不對的比例在南方最高，高達15.7%，許多人負擔不起保險費，但更可能遭遇極端氣候。Bankrate的保險專員馬汀（Shannon Martin）說，完全沒有保險是最糟糕的狀況，對還有房貸的人而言更是如此，因為付不起保險費的人很可能也無法承擔更多風險，可說是一把雙面刃。

房地產交易平台Realtor.com的經濟資料分析師瓊斯（Hannah Jones）說，如果房屋價值更高，保險費更高，而且房屋面臨風險更大，沒有保險等於遇到意外時損失更多金錢，因此不建議完全不買保險，因為遇到財產損壞或喪失財產時你會毫無保障。

佛州保險業務員霍爾豪斯（Jake Holehouse）說，不買保險通常是最後的手段，由於保險中斷後很難再保，他建議可以先停掉風災險、留下火災險與竊盜險，甚至更進一步取得責任險，預防訪客在屋內跌倒的情況；另一種方法是透過升級屋頂、加裝防風扣與百葉窗等整修讓保費降低。

貨比三家也有機會獲得更佳的費率，如果一起購買房屋和汽車等其他保險或許能打折，或者調整保單內容，只選擇一部分項目或提高免賠額。雖然保險很貴，但對於住在天災頻繁地區的人而言，可能會想搬到保費更划算的附近區域，例如佛州附近的喬治亞州每年平均保費僅2041元，低於全國平均值。

世報陪您半世紀

保險 佛州 保費

上一則

向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

下一則

當心影響吸收或引起不適 這四種營養品別配咖啡吞

延伸閱讀

電纜工年薪逼近10萬美元 揭秘美國十大最危險職業薪資

電纜工年薪逼近10萬美元 揭秘美國十大最危險職業薪資

近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外
早餐吃麥當勞、聚餐吃煎餃 富豪節儉生活顛覆大眾想像

早餐吃麥當勞、聚餐吃煎餃 富豪節儉生活顛覆大眾想像
2026年度最佳車款 這台被評CP值「頂上加頂」

2026年度最佳車款 這台被評CP值「頂上加頂」

熱門新聞

年後屬虎者可望靠著創業等方式讓收入增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

2026-02-17 20:25
三星座「長期主義」將迎來兌現時刻，事業與財運進入持續上升通道。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬

2026-02-13 21:25
四星座愈忙愈穩，事情推展更順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ fauxels）

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

2026-02-11 21:25
命理老師提醒，馬、龍、鼠為火馬年事業運較差的三個生肖，務必保守為宜，保持冷靜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

2026-02-18 21:25
不少在美華人喜歡在庭院裡種植園藝，好市多這款結實耐用的架子可多用途使用。（讀者提供）

好市多「種花神架」打折 華人園藝圈瘋搶：可拆可疊 還能當小溫室

2026-02-13 20:25
「最高甜好嗑」甜寵劇TOP10出爐。左為「十二封信」、右為「狙擊蝴蝶」。（取材自豆瓣）

最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑

2026-02-11 20:25

超人氣

更多 >
火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境