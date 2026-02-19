男子不滿房屋保險費變貴決定「棄保」 專家搖頭：長期更花錢

讓房屋保險漲價到難以負荷的原因包含房價與建材價格高漲、氣候變遷，在天災頻繁的佛州更嚴重。圖為2024年受到颶風「海倫」侵襲的受災房屋。

佛州 坦帕（Tampa）的屋主康斯（Slake Counts）因為房屋保險 費用飆漲，竟然決定不再續約，甚至考慮賣掉房子搬到別的州；但專家警告沒有保險者遭遇財產損失會更脆弱、損失更多金錢，長期來看風險大過益處。建議先捨棄非必要的項目，留下火災、竊盜與責任險等核心保險，或是透過裝修房屋、貨比三家取得更便宜的保費 方案。

Moneywise報導，根據財經網站Bankrate的資料，佛州是全美房屋保險費用第三高的州，以去年11月1日而言，一棟價值30萬的房屋保險費每年平均為5828元，而全國每年平均為2424元。康斯的保險費則已經增加到1萬4533元。讓房屋保險漲價到難以負荷的原因包含房價與建材價格高漲、氣候變遷，在天災頻繁的佛州更嚴重，難怪有些保險業者會離開特定州，有些屋主則冒險「棄保」。

根據人口普查局（Census Bureau）2024年的資料，全美平均每七人就有一人沒有房屋保險，或保險等級太低。保險等級不對的比例在南方最高，高達15.7%，許多人負擔不起保險費，但更可能遭遇極端氣候。Bankrate的保險專員馬汀（Shannon Martin）說，完全沒有保險是最糟糕的狀況，對還有房貸的人而言更是如此，因為付不起保險費的人很可能也無法承擔更多風險，可說是一把雙面刃。

房地產交易平台Realtor.com的經濟資料分析師瓊斯（Hannah Jones）說，如果房屋價值更高，保險費更高，而且房屋面臨風險更大，沒有保險等於遇到意外時損失更多金錢，因此不建議完全不買保險，因為遇到財產損壞或喪失財產時你會毫無保障。

佛州保險業務員霍爾豪斯（Jake Holehouse）說，不買保險通常是最後的手段，由於保險中斷後很難再保，他建議可以先停掉風災險、留下火災險與竊盜險，甚至更進一步取得責任險，預防訪客在屋內跌倒的情況；另一種方法是透過升級屋頂、加裝防風扣與百葉窗等整修讓保費降低。

貨比三家也有機會獲得更佳的費率，如果一起購買房屋和汽車等其他保險或許能打折，或者調整保單內容，只選擇一部分項目或提高免賠額。雖然保險很貴，但對於住在天災頻繁地區的人而言，可能會想搬到保費更划算的附近區域，例如佛州附近的喬治亞州每年平均保費僅2041元，低於全國平均值。