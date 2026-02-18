我的頻道

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

印度大學把中國機器狗說成自研 AI峰會攤位遭斷電清場

天冷不想出門 6種宅在家也能做的簡單運動

世界新聞網／輯
健身專家分享寒冬待在家也可以做的運動。運動示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Andi Szentgyorgyi）
天氣持續寒冷，雖然待在家裡喝杯熱飲、慵懶地度過一天也很享受，但同時也會難以維持規律的運動量。Real Simple報導，個人化健身輔導品牌BetterMe創辦人利帕（Victoria Repa）說，當氣溫下降、日照時間變短，即使是最熱衷健身的人也可能偷懶，想保持規律運動勢必要建立一套可行又有趣的鍛鍊方式，報導訪問多位健身專家，分享可以融合到居家生活的動作，從高強度訓練到溫和伸展，每個人都能找到適合自己的運動。

1. 床上皮拉提斯

早上起床如果先做些伸展運動或許有助起床。利帕說，寒冬早晨很適合做床上皮拉提斯，是一種溫和增進柔軟度、核心肌力和關節活動度的運動，能讓人更有活力地開始一天，包含側躺抬腿、貓狗式和抱膝式。

2. 客廳跳舞

如果喜歡音樂，隨著音樂跳舞是很棒的活動方式。皮拉提斯教練佩吉（Portia Page），不妨在客廳辦一個迷你跳舞派對，只需幾首歌就能提振精神與活動身體，午餐或下班後在家裡快速跳支舞能擺脫一天的不快。

3. 椅子運動

佩吉說，如果偏好坐著，可以嘗試開合跳、坐到站和抬腿等椅子運動，一樣有運動效果又不會太費力。

4. 跳床運動

如果喜歡跳彈簧床的話，很適合做這項運動，在小彈簧床上跳躍既能增進腦內啡分泌，還能保持活力。運動按摩治療師格林（Amanda Grimm）說，跳床運動對關節與肌肉很溫和，有助增進核心肌力，反過來能改善背痛；即使是優秀運動員也能透過彈跳訓練神經肌肉協調、平衡與身體意識。

5. 練習正確姿勢走路

如果你正受到姿勢不良或背痛所苦，秋、冬季很適合做姿勢矯正運動。健身教練達斯汀（Matt Dustin）說，挺直脊椎、肩膀放鬆，以緩慢沉穩的步伐走完一條走廊的距離，訓練身體意識與改進姿勢，天氣變冷後可以用這種方式取代每日散步。

6. 爬樓梯

認證私人教練西恩（Stephen Sheehan）說，不論是用走或跑的上樓梯都能訓練腿部肌力和增加心率，下樓梯時控制步伐可以訓練平衡能力。如果家裡沒有樓梯，可以用有氧踏板模擬練習，效果相同。

