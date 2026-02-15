自製漂浮冰淇淋 五種好市多美食區隱藏版吃法

好市多美食區的食品備受喜愛，甚至還有多種混合搭配的隱藏版吃法，例如雞肉捲加熱狗，有些人認為這樣吃美味更升級。(路透)

好市多 （Costco ）的美食區有許多受到粉絲喜愛的食品，但很多有冒險精神的顧客除了購買美食區的食品外，還嘗試將不同種類的食物組合成新餐點，並宣稱味道絲毫不遜色。Daily Meal報導，旅遊和美食專欄作家卡莉（Carly Terzigni）嘗試了網路流傳的好市多美食區組合吃法，她根據社群平台和網紅的影片製作和吃了其中五種並進行排名，她說大多數都滿好吃的，排名以口味為主，簡單易懂。

第五名：雞肉熱狗捲（The Forbidden Glizzy）

這個吃法是把雞肉捲當成熱狗的麵包裹住熱狗。卡莉說熱狗和雞肉捲單獨吃都很好吃，但合在一起並沒有讓她驚艷，她不太喜歡雞肉捲裡的醬汁，會破壞她對熱狗的愛，她覺得這個組合很不搭，不過她很喜歡雞肉捲外層的起司脆皮，這個搭配熱狗倒很不錯，下次她想嘗試把雞肉捲的內餡挖出來，只用外層麵包包住熱狗，製造她自己版本的好市多合併美食。

第四名：披薩熱狗捲（Pizza dog）

這個料理顧名思義就是一片美式臘腸披薩包一條沒有麵包的熱狗，但又不是一般的披薩捲，卡莉說她把這個列為第四名不是因為口味，純粹是因為食用不方便，不管怎麼包、怎麼拿，每一口吃起來都是個挑戰，咬到熱狗時，起司會掉出來，但吃一口有起司的披薩，熱狗又會從另一頭滑出來，吃起來狼狽又一團亂，很難吃到完美的一口。

另外，披薩加熱狗吃起來很油，而且因為所有食材都擠壓在一起，吃得時候會滿手都是油，卡莉覺得如果熱狗是被披薩麵團包著烹製一定很棒，網路上的吃法雖然不糟，但味道也沒有特別之處。

第三名：可樂漂浮冰淇淋（Rootbeer (Coke) float）

好市多開始販售可口可樂 系列產品，麥根沙士正式下架，但這無法阻止顧客尋找替代方案的創意，發明可樂漂浮冰淇淋。

要製作這個創意點心，需要一個汽水杯、可樂和好市多香草霜淇淋。卡莉說好市多的香草霜淇淋口感香濃滑順又不死甜，吃起來也不會像某些速食店的霜淇淋味道假假的或充滿人工香精的味道。

製作方法很簡單，杯子裝可樂約四分之三滿，接著加入一匙或兩匙霜淇淋，加的時候記得動作輕柔，因為霜淇淋和汽水會產生很多泡泡。

第二名：熱狗雞肉捲披薩（The Jochizza）

對好市多很了解或追蹤很多美食網紅的人，應該都聽過這個吃法，結合好市多美食區三大明星商品熱狗（jot dog，發明這一吃法的是一名墨西哥網紅，西班牙文中ho的發音會拼成jo）、雞肉捲（chicken bake）和披薩（pizza），名字也是結合三個食物名稱的其中幾個字母。

熱狗雞肉捲披薩的作法是先將雞肉捲剖開當成熱狗的麵包，放進熱狗，再把披薩上的配料和起司拔下覆蓋熱狗就完成了。卡莉說這三個食物的組合很好吃，她雖然把雞肉熱狗捲放第五名，但這個類似的組合深得她心，味道好也不會不好食用。

第一名：好市多版泡菜（Costo kimchi）

卡莉說，她從沒想過把美食區的每一項調味料混合後會變成這麼美味的配料。做法是裝一些碎洋蔥，一開始的版本是三杯碎洋蔥、番茄醬壓三次、酸黃瓜醬壓三次、芥末醬壓三次和三包紅辣椒碎粒，卡莉不需要那麼多醬，所以她每個配料只取用一份。

卡莉說，她原本以為這個混合配料吃起來就像沾了芥末醬的洋蔥，但實際吃起來不只如此，她不會稱這個配料為泡菜，但番茄醬和辣椒的辣味真的很搭，她現在去好市多買熱狗吃的時候一定會加這個配料。