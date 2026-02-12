早餐吃麥當勞、聚餐吃煎餃 富豪節儉生活顛覆大眾想像

大眾對富豪的印象都是豪車，名錶與華服。圖為東京銀座精品店櫥窗。示意圖，與新聞無關。(路透)

一提到有錢人，腦海中想到的都是豪車，名錶與華服。日本媒體「THE GOLD ONLINE」日前報導，私人銀行家濱島成士郎在其著作《現役私人銀行家私下傳授富豪的資產運用概念》（日本Subarusya出版）表示，許多富豪其實非常節儉，生活也很簡單，顛覆大家的想像。

濱島直言，富豪的財富來自於省錢的習慣。他以美國「股神 」華倫．巴菲特 （Warren Buffett）為例，身為全世界最有錢的人之一，巴菲特如今仍住在1958年以3.1萬美元購入的房子裡，而且每天早餐都吃麥當勞 。他曾打趣地說：「股市上漲就吃3.17美元的培根蛋堡套餐，股市下跌就吃便宜的2.61美元套餐。」

日本富豪的作風也很平民。京瓷和第二電電（現為KDDI）的創辦人、已故日本企業家稻盛和夫，最喜歡吃平價餐廳「吉野家」的牛丼和「珉珉」的煎餃 。就連和京都商界領袖聚餐時，桌上也會出現連鎖餐廳「王將」的煎餃。

書中披露，即使是愛花錢的富豪，也會注重收支平衡，避免浪費，盡量把錢留在手中。大多數富豪先將收入的兩到三成用於儲蓄或投資，並利用手機App記錄每一筆開銷，掌握支出狀況。

關於有錢人的簡樸生活，濱島引用三十年前美國暢銷書《鄰家的百萬富翁》（The Millionaire Next Door）的內容提出更多佐證。他指出，美國富豪喜歡福特或雪佛蘭等價格適中的美國車，而不是豪華進口車。購買二手車的比例高過新車，即使購買新車也不會頻繁換車。

另一方面，美國富豪穿著樸素，常在量販店買東西。數據顯示，典型的億萬富翁購買西裝的花費從未超過400美元，擁有的手錶價值也低於235美元。

濱島說，有錢人通常住在自己負擔得起的房子裡。根據研究，億萬富翁的平均住宅價值約為32萬美元，相較於他們擁有的財富，可說是相當保守的選擇。

不過，有錢人也有願意砸重金的時候。濱島表示，有錢人唯一肯花的錢就是投資孩子的教育。富豪普遍重視自己、兒孫輩的教育，事實上，富豪家庭送子女上醫學院或研究所的比例是一般家庭的五倍。他們認為「教育就像教孩子釣魚一樣」，因此願意在子女教育上提供足夠的銀彈支援。