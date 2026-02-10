肋眼牛排怎麼挑？專家說選這個風味更豐富

我的頻道

世界新聞網／輯
專家說帶骨肋眼比無骨肋眼更具風味和水分，也因此價格較貴。牛排示意圖。（取材自unsplash.com@Farhad Ibrahimzade）
牛肉每個部位的品質都不相同，因此價錢也不同，如果想吃到最棒的牛排，只點肋眼還不夠，因為無骨和帶骨肋眼也有差異；The Takeout報導，專家說帶骨肋眼吃起來味道更濃郁，因此價格也比較貴，且用烤架烤是最佳方式。

The Takeout採訪「食物的來源」（Where The Food Comes From）的製作人兼主持人卡特（Chip Carter）。卡特說，是否帶骨會影響肋眼兩個重要品質，也就是風味和水分，很多專業和挑剔的味蕾嘗一口就能分辨那塊肋眼是帶骨還是無骨，因為骨頭在烹飪時會滲出風味到牛肉中，因此帶骨價格更高，花費的錢包括那塊骨頭的成本，但既然都要揮霍了就別虧待自己，「你不會討厭無骨肋眼，但絕對會愛上帶骨肋眼」。

帶骨肋眼的烹調方式很多，可以用先低溫後高溫燒烤法（reverse sear）或用鑄鐵鍋煎，成果絕對讓人大為驚豔，不過用烤架是最好的方式。卡特說，不需要因為帶骨肋眼有骨頭就調整烹調方式，就像烹煮無骨肋眼一樣就可以了，兩面用高溫煎幾分鐘，「你煮的是肉而不是骨頭，邊緣的一塊骨頭沒有那麼大的影響」。

把烤架火點燃，拿一塊帶骨肋眼就可以開始製作頂級美味，要記得不要犯很多人烹調肋眼常見的錯誤，就是要整塊端上桌，盤子旁附一把牛排刀，千萬不要切片；卡特說千萬別切片、切成條，那是讓小塊牛排看起來很大塊的手法，這樣會讓牛排很快就冷掉。

