3星座煩惱時就愛鑽牛角尖 他因過度解讀愈陷愈深

三個星座因為想得太多，容易把自己卡在死胡同中。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

有些人一旦陷入煩惱，思考就像被限速般停滯不前，愈想愈繞不出來。有時是面對工作決策，反覆推敲每個細節，擔心做錯而遲遲無法下判斷；或在人際關係中，過度解讀對方一句話、一個表情，結果把自己困在猜測裡；遇到生活變動時，又因害怕風險，不斷假設最壞情況，導致行動力下降。如果煩惱過度、感覺腦袋快要爆炸，不妨試著向第三者徵詢意見，或許能得到自己從未想到的解決方法。日本媒體「占TV」分析，三個星座因為想得太多，容易把自己卡在死胡同中。

天蠍座

個性執著又專情的天蠍座，屬於容易把情緒悶在心裡的類型。一旦開始煩惱，就會在問題解決前一直掛在心上，導致其他事情完全無法進行，就這樣想了又想，思緒在腦中不斷打轉，很容易陷入「鑽牛角尖」的狀態。

天蠍座並非無法做出決斷，而是因為洞察力太強，往往不自覺地過度解讀背後含意，反而把自己困住。

金牛座

金牛座強烈排斥改變，偏好既定的日常與穩定的生活，因此當環境出現變化時，常會不知該如何應對，煩惱到思緒停滯。如果能按照自己的步調慢慢解決還好，但一旦心急，反而更容易陷入恐慌。

由於個性固執，金牛座也不太容易聽進他人的意見或建議。

處女座

一向做事謹慎、追求完美的處女座，即使遇到麻煩或問題，也會認真面對、努力處理。因為不想給周遭的人添麻煩，往往選擇獨自承擔、自行解決，但過度煩惱之下，反而可能導致思緒「當機」。

處女座這種過於認真的性格，有時會不知不覺把自己逼得太緊，也讓親近的人感到擔憂。