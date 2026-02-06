好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多的北海道干貝很受會員歡迎。好市多示意圖，和本新聞無關。(新華社)

好市多 （Costco ）販售的海鮮受到很多顧客喜愛，其中北海道干貝（Hokkaido scallop）被網友稱為夢幻逸品，因為幾乎吃過的人都稱讚，但要買到有時得靠運氣，網路上常顯示售罄，有些分店也停止販售，因此有網友說如果上好市多採購時看到這款商品，要毫不猶豫立刻抓幾盒後直奔收銀台。

mashed報導，北海道干貝來自日本北海道捕獲的野生扇貝，好市多一磅售價23元，一袋是46元，這對這麼小的商品來說價錢有點高，但這些干貝味道鮮美、口感柔滑，一名Reddit網友說這個價格物超所值，比在全食超市（Whole Foods）買到的便宜干貝更好。

北海道干貝雖好，但重點是要買得到，很多Reddit網友說他們當地的好市多已經沒有北海道干貝了，住在大城市裡或周邊的人可能比較有機會買到，若夠幸運在好市多發現北海道干貝，最好趕快拿幾盒然後衝去結帳。

買到干貝後就能開始烹調了。買干貝的最大理由之一是它們的多變性，可以當配菜也能當主菜，Reddit網友說這些干貝可以讓義大利麵美味升級，另一位網友說她做了培根干貝奶油義大利麵。當然，干貝的應用不只如此，網路上能找到各式各樣的食譜，從干貝砂鍋到西班牙海鮮飯，應有盡有。

