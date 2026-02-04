報紙擦窗、撢子除灰塵...這6個祖傳清潔法該淘汰了

有些舊時代流傳下來的清潔方法如今看來已經過時。清理示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Liliana Drew）

俗話說家有一老，如有一寶，老一輩總是有很多智慧與妙方，但有些觀念可能似是而非或隨著時代演變而不再適用，像是有些清潔習慣如今看來不僅事倍功半，還可能損傷正在清潔的物品，從擦窗戶到洗衣服，Backyard Garden Lover報導列出六種很多人還在使用，但應該捨棄的傳統清潔方法。

1. 用報紙擦窗戶

許多人深信報紙可以將窗戶擦得乾淨無痕，從前這個方法確實有點道理，報紙便宜、容易取得又具有吸水性，粗造的紙張有些微研磨性，可以擦掉髒汙而且不會刮傷玻璃，但現今印刷技術改變，大多報紙使用不同的墨水和紙張，可能會在窗框和窗戶留下黏糊的殘留物和黑色條紋；而且紙纖維吸水後可能快速分解，導致纖維與紙漿卡在窗戶角落。超細纖維布更能勝任清潔工作，可以聚集灰塵、吸收水分同時不會分解或把染料轉移到白色窗框上。

2. 混合小蘇打和醋

小蘇打加醋會冒泡，讓人以為泡沫正在清除表面孔洞裡的灰塵。兩者單獨使用時都是很強力的清潔劑，酸性的醋可以溶解油漬、鹼性的小蘇打有溫和研磨性，因此有些人認為這兩者可以混合成超級清潔劑也是情有可原。但只要瞭解基礎化學就知道，酸性醋加鹼性小蘇打會互相中和，結果變成一杯鹽水，泡沫或許能在物理上鬆動髒汙，但化學反應結束後清潔能力就消失了，所以最好分開使用。

3. 用蘇打水（club soda）清地毯汙漬

理論認為蘇打水的碳酸氣泡可以將髒汙分子帶到表面，而微酸性避免汙漬顏色深入纖維，所以當晚餐紅酒不小心灑在地毯上，許多人的第一反應是倒上蘇打水瘋狂擦洗，認為這種清潔劑安全可食用，又不用擔心損壞昂貴的地毯。蘇打水雖然不傷地毯，但也幾乎不可能解決問題，冒泡反應微弱且短暫，而且在汙漬上倒更多液體通常只會導致汙漬向外或深層擴散。現代地毯纖維一般都有抗汙漬塗層，只需要乾抹布與專用的酵素清潔劑就能處理。

4. 用羽毛撢子清灰塵

管家用羽毛撢子清掃房間的畫面令人印象深刻，看起來既優雅又快速。鴕鳥毛因為可以透過靜電吸取灰塵，羽毛又很細緻不會撞倒精緻雕像，所以歷史上曾備受喜愛。

現今大部份的羽毛撢子，尤其是便宜合成毛的撢子根本無法清除灰塵，只是將灰塵從書架掃到咖啡桌或地面上，每天使用羽毛撢子等於讓灰塵一直移動而不是清除灰塵。沾濕的超細纖維布或靜電除塵撢能更有效率地吸附灰塵。

5. 加大量洗衣精

看著滿是泥土的球衣，不自覺就想加滿洗衣精對付髒汙。以前的人可能使用自製肥皂，所以需要加大量才有效果；但現在高效率的洗衣機和濃縮洗衣精只要特定少量就有效，加太多洗衣精會產生機器無法沖乾淨的泡沫，在衣服上留下黏糊的殘留物，反而吸附更多灰塵與異味，殘留的洗衣精也可能導致洗衣機裡發霉或出現機械故障。標準負載量在一般情況只需要兩茶匙的洗衣精。

6. 用家具亮光劑拋光木地板

將木頭桌的亮光劑用在木地板上聽起來很合理，蠟與油曾經是保護木地板的主要原料，塗上新的亮光劑能讓木材保持色澤。但現今幾乎所有木地板事先會塗上聚氨酯漆密封，塗上的家具亮光劑或油皂只會停留在木頭表面，讓地板變得很滑，充滿跌倒風險。清理密封硬木地板的最佳方法通常只需要濕拖把與專用的中性地板清潔劑。