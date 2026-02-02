想跳槽？「保住現職都很難」 五件事應對AI帶來的失業危機

AI浪潮下越來越多人面臨失業危機，專家建議考慮兼職等五種方法因應。理財示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Campaign Creators）

新的一年，就業市場持續動盪，人工智慧（AI ）的普及讓更多人面臨失業危機，有員工說過去追求跳槽加薪，現在只求能保有現職；無論是在努力找工作還是保住工作，專家建議調整自己的財務狀況，考慮兼職、建立應急基金等因應大環境變動等挑戰的應對措施。

Moneywise報導，去年12月的失業率高達4.4%，工作諮詢公司Challenger, Gray & Christmas的報告顯示，全國各地雇主在去年共裁員 120萬人，比前一年多58%。

愈來愈多高學歷的員工對保住工作持悲觀看法；紐約聯邦儲備銀行去年12月的一項調查顯示，學士學歷以上的員工認為自己在未來12個月會失業或離職的人有15.2%，比去年多兩個百分點。

年薪六位數、在芝加哥大學擔任通訊工作的蘭德（Sarah Rand）去年春天被裁員，她接受華爾街日報訪問時表示，這是充滿高度不確定的時刻，她說自己過去總覺得只要換個工作就能升職或加薪，但現在能保有工作就是幸運。

應屆畢業生也有這樣的焦慮。教育內容服務公司聖智集團（Cengage Group）的調查顯示，2025年的應屆畢業生中，只有三成在7月找到和所學相符的全職工作，前年則有41%。

企業主對AI的愛用可能火上加油，隨著企業為了節省成本而用AI，愈來愈多員工面臨失業危機。在金融業工作的賴特（James Wright）說自己在2022年和2023年頻繁更換工作，但現在他堅守現職，就怕被裁員，他也認為AI的威脅很大，若AI持續發展，他的工作未來也可能不保。

專家建議，無論正在找工作還是努力保有現在的工作，重新檢視自己的目標和財務狀況可以幫助自己了解最好的職涯道路，邁向成功並滿足財務需求。面對今年帶來的財務挑戰，專家建議可以用以下五個方法因應。

第一是提升自己的金融素養，增強自己對財富管理的理解，有助於在新的一年做出更明智的財務決定，可以從制定預算開始再進一步到投資。另外還能考慮投資提升職業技能，增加更多相關領域的知識或學習更多工作技巧都有助益。

第三是建立應急基金，有鑑於未來經濟上可能出現巨變，家庭可以考慮存下相當於六個月支出金額的應急基金，應對未來可能的意料之外的支出。

考慮從事兼職也是一個方法，無論是想增加收入還是想在找工作期間貼補家用都有幫助。最後是找財務顧問諮詢，若經濟狀況允許，可以找專家專業檢視自己的財務狀況，有助於長期節省資金，顧問還能根據目前的狀況協助調整計畫，讓你可以朝著目標前進。