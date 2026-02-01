我的頻道

紐時曝歐洲熬夜敲定對川普作戰守則 先保格陵蘭、等美胡蘿蔔

何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標

TVBS新聞網／編輯顏敏翔報導
究竟使用多久的手機才需要汰舊換新？對此，專家就表示可觀察「軟體支援期限」與「電池健康度」兩大關鍵指標。圖為手機使用示意圖。（路透）
究竟使用多久的手機才需要汰舊換新？對此，專家就表示可觀察「軟體支援期限」與「電池健康度」兩大關鍵指標。圖為手機使用示意圖。（路透）

隨著科技日新月異，智慧型手機已成為現代人生活中不可或缺的工具，然而近期記憶體缺貨導致手機價格攀升，民眾想要換機勢必要更加謹慎考量；究竟使用多久的手機才需要汰舊換新？對此，專家就表示可觀察「軟體支援期限」與「電池健康度」兩大關鍵指標。

各品牌軟體支援年限大不同

「BGR」表示，軟體支援關係到安全與應用程式兼容性，支援期限因品牌而異，多數手機至少能獲得2至3年系統更新，高階機型則更長；蘋果至少提供5年支援，Google三星部分機種則長達7年。

持續獲得軟體更新，才能夠確保手機系統的安全性與APP兼容性，若手機系統版本過於老舊，會導致許多APP無法啟動或功能受限。

電池健康度反映手機電池壽命

至於電池健康度則代表手機電池的蓄電量，一般手機普遍支援500至1000次充電循環，約可使用2至3年，若健康度開始下降，代表電池的蓄電量也會逐漸減少。

一旦電池健康度低於80%，續航力就會明顯下降，就會造成充電頻率增加，甚至可能導致裝置容易當機，進而嚴重影響使用者體驗，因此專家建議，當電池健康度偏低時，就應該更換電池或考慮換新手機。

