一作法讓生菜快速恢復爽脆口感 好市多也用這技巧

想讓葉片枯萎的生菜恢復爽脆口感，可以用溫度在華氏110度至140度之間的熱水浸泡約15分鐘。生菜示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@ Terry Jaskiw）

周末的夜晚突然想來份沙拉，但只在冰箱找到葉片枯萎的生菜，這時該泡冰水至少45分鐘、衝去買生菜，還是放棄並改叫外送？別這麼快放棄，還有一個又快又有效的方法可以立刻讓生菜恢復生氣，只要改用熱水，15分鐘就有爽脆生菜沙拉可以享用。

Delish報導，當蔬菜長在母株上時會獲得源源不絕的水分，摘採下後因為不再有水分供應而慢慢脫水，失去原本挺拔的外觀變得枯萎，這也是讓生菜恢復爽脆的原理，也就是替它的細胞補水。

很多人讓生菜恢復爽脆的方法是泡冰水，這方法有效但很費時，可能要花上一小時；只要改變水溫，就能更快達成目標。

答案就是泡熱水，這個方法的成果和泡冰水相同，但菜葉恢復的速度更快，因為高溫促使植物的細胞張開，吸水速度更快，只要15分鐘或不到15分鐘就有充滿生氣的菜葉，很多大賣場如好市多 （Costco ）也都是用這個方法讓菜葉恢復爽脆。

泡熱水的方法就如其名，非常簡單，沒有什麼秘方，不過有些地方要注意，特別是水溫，泡熱水不代表要用接近沸點的水，想得到最好的效果，水溫建議保持在華氏110度至140度之間，在此區間內溫度越高，菜葉恢復得越快。

這個方法更棒的地方在於不只能使用在生菜，其他蔬菜如蘆筍、四季豆和紅蘿蔔都適用。

不過，應該很少人想在吃生菜沙拉時吃到溫熱的葉子，因此菜葉泡熱水恢復後可以立刻泡冰水幾分鐘，讓它冷卻，接著甩乾或輕輕拍乾再開始料理。