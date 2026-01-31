佛州太冷 NASA「阿提米絲二號」重返月球 至少延後2天

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
隸屬「阿提米絲二號」任務、搭載獵戶座太空船的太空發射系統（SLS）火箭，30日在美國佛州泰特斯維爾的甘迺迪太空中心39B發射台對接。(歐新社)
隸屬「阿提米絲二號」任務、搭載獵戶座太空船的太空發射系統（SLS）火箭，30日在美國佛州泰特斯維爾的甘迺迪太空中心39B發射台對接。(歐新社)

美國太空總署（NASA）日前宣布，「阿提米絲二號」（Artemis 2）載人繞月任務最快2月6日啟程。不過，由於佛州太空海岸（Space Coast）周末預計出現異常寒冷天氣，火箭一項關鍵的燃料裝填測試已被迫延後。

Space.com報導，太空發射系統（SLS）火箭的「濕式彩排」（wet dress rehearsal），是獲准搭載太空人前往月球前必須通過的最後一項重大測試。該測試原定於29日晚間展開，任務團隊計畫於美東時間當晚8時左右進行初步就位，並同步啟動為期49小時的模擬發射倒數。

然而，最新一波北極冷空氣已使相關進程延後兩天。NASA目前規劃於31日約在相同時間重新開始倒數，並以美東時間2月2日晚間9時作為目標點火時刻（T-0）。這項調整也迫使「阿提米絲二號」錯過2月發射窗口期的前兩天，目前升空時間預計不會早於2月8日。

NASA在情況更新中表示：「發射台上的人員與各項準備工作仍隨時待命，準備進行濕式彩排。然而，調整此次測試時程，將有助於NASA在演練期間順利推進，因為本週末預期的天氣狀況將不符合發射條件。」

寒冷天氣及其對SLS與發射台地面基礎設施造成的影響，是NASA高度重視的關鍵變數。原因在於SLS所使用的固體火箭助推器（SRB）技術與組件源自太空梭時代，並經過改裝。Space.com也指出，從時間點來看，原定於前一天進行的就位請求，正好落在「挑戰者號」太空梭災難40周年的隔日；當年「挑戰者號太空梭」於發射過程中爆炸，主因正是低於冰點的氣溫影響了載具SRB上的硬體，最終釀成任務組員全數罹難的悲劇。

「阿提米絲二號」任務是五十多年來首次載人月球任務，預計在為期十天的航程中，搭載4名來自美國與加拿大的太空人飛掠月球，為未來載人登月任務鋪路。

