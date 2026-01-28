只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

一名女子近日到維修廠換油，最後卻被店家要求支付1300元帳單，過程引起網路討論。修車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Erik Mclean）

一位喬治亞州 的女子日前到汽車維修廠進行例行換油，沒想到原本以為簡單快速的流程不但拖延超時，店家還在未經同意下更換她的剎車，並開出1300元的帳單，讓女子氣得打電話至維修廠總部申訴，但對方僅提供100元折抵作為補償，女子認為自己遭受詐騙，透過短片分享經歷，迅速引起網友討論。

MotorBiscuit報導，TikTok 網友「@madfye」在TikTok短片裡表示，自己為求方便而選擇一家從沒去過的保養廠換油，並隨口請維修工檢查一下會發出怪聲的剎車，她明確表示只要檢查就好，不一定要維修，因為她只想知道剎車有沒有問題。20分鐘後，一位員工帶她到店裡展示需要更換的零件，但她聽不太懂對方說明。

「@madfye」說，對方表示更換前、後剎車不含稅約1250元，她表示沒有時間，但員工不斷催促要馬上更換，她才勉強答應換掉後剎車，並不斷強調自己不能待超過30分鐘，因此不換前剎車。然而超過預期的時間後，她發現維修工已經在換前剎車，她立刻提出抗議，對方表示是溝通不良但她當下似乎別無選擇。最終帳單為1300元，對方還替換她沒有要求的零件當作補償。

這名網友表示，她決定打到該維修廠的公司總部反映，電話裡的服務人員向她表示歉意，而後區域經理也致電向她表示對門市的處理方式很不滿，但最終對方僅提供她下次消費可以折抵100元作為補償，讓她很失望，覺得自己被詐騙。

在美國許多州的法律和消費者保護皆規定，店家需取得消費者的同意才能開始維修；如果店家未經同意就進行額外維修，按規定消費者沒有義務要付錢，因為一開始就沒有相應的合約。例如紐澤西州法規表示，沒有書面列出提供服務與客戶簽名的授權就不能開始維修，並禁止在沒有客戶同意下收取超出估價的費用。但維修廠可以扣留車輛直到客戶付錢，迫使消費者得先付錢再透過消費者保護機關或小額求償法院申訴。

當消費者認為店家要求支付未經同意的維修費用，建議立刻要求店家開出詳細、條列式的費用清單，以及任何授權維修證明；如果店家無法拿出證明，消費者需要記錄時間、相關名稱和拍照片，以收集的資料向州立的消費者保護機關與檢察長辦公室提出申訴。若當初是用信用卡付款，也可以要求對未授權或誤導性的服務退款，如果店家拒絕退款，通常下一步是到小額求償法院提告。