我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

NASA飛機起落架卡死 機腹著陸竄火龍驚險畫面曝

麻煩事往後擺...3星座懶散成性 他就是想悠哉悠哉過一輩子

世界新聞網／輯
三星座又懶又散漫，喜歡輕鬆舒適的生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Max Bonda）
三星座又懶又散漫，喜歡輕鬆舒適的生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Max Bonda）

有些人非常怕麻煩，凡事能省就省，該處理的事情總是拖到最後一刻。他們也不是做不到，而是懶得開始，心裡明明知道該行動，身體卻誠實地選擇躺平。因此外人看來，這些人總是一副慢吞吞、提不起勁的樣子，好像對什麼都無所謂。日本媒體「占TV」解析，有三星座稱得上又懶又散漫，甚至連舉手之勞都懶得動，令身邊的人又好氣又好笑。

金牛座

堪稱12星座中最懶的，就是金牛座。他們特別喜歡輕鬆又舒適的生活，就像在綠意盎然的牧草地上，整天低頭吃草的牛一樣，金牛座內心深處強烈渴望著「吃了就睡、睡了再吃」的悠閒人生。

這種生活哲學或許會被那些自我要求很高的人投以不以為然的目光，但他們也無所謂，正是這種熱愛「慢慢來、輕輕鬆鬆」的懶散心態，才打造出金牛座那溫和、平靜又療癒的小世界。

天秤座

天秤座是掌管社交的風象星座，屬於那種想和志同道合的朋友一起玩樂度日的懶散類型。他們可能幻想自己像瑪麗・安東妮皇后一樣，在家中沙龍招待賓客，享受時尚又優雅的時光；又或者像派對咖一樣，每天品嘗美酒美食、熱鬧不斷。

總之，對「今朝有酒今朝醉」的天秤座來說，麻煩的事情一律延後處理，只要當下開心就好，未來的事以後再說。

雙魚座

雙魚座天生浪漫又愛作夢，沉浸在美好幻想中的時光對他們來說最幸福，常常一發呆就是好幾個小時，就算工作中摸魚也毫不在意。

雙魚座原本就沒有強烈的升遷欲望或功名心，就算一輩子當個打雜也完全無所謂，要他們像機器人一樣拚命工作，根本不可能。相較於社會地位，他們更重視心靈上的滿足與快樂，甚至抱著「就算靠喝露水過活也行」的覺悟。

星座運勢

上一則

兒少社群成癮案TikTok和解 Meta與YouTube續戰

下一則

拍給碩士看？要動用AI梳理追劇 「太平年」被質疑觀影門檻高

延伸閱讀

非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶

非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶
4星座去年多吃虧、今年迎回福氣 他以柔克剛吸貴人

4星座去年多吃虧、今年迎回福氣 他以柔克剛吸貴人
2026年「存款暴增」12星座排行 牡羊賺得多花得快、巨蟹適合進場投資

2026年「存款暴增」12星座排行 牡羊賺得多花得快、巨蟹適合進場投資
2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨

2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨

熱門新聞

對3個星座而言，精準判斷本身就是優先事項，是無可撼動的立場。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶

2026-01-24 23:25
三星座最容易被暗戀。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@BOOM Photography）

3星座自帶魅力光環「容易被暗戀」 他直來直往讓人動心

2026-01-21 22:25
4個生肖在春節前夕特別受到財神眷顧，財運逆勢走高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Roberto Hund）

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

2026-01-25 23:25
馬年生肖狗子女有望取得重要成就，父母欣慰滿懷。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nicole Michalou）

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

2026-01-19 21:25
三生肖新年福氣相伴。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

3生肖命格平安福氣隨行 屬蛇擅避風險、他靠柔性化解災害

2026-01-22 21:25
牧場主分享平價又軟嫩多汁的牛排部位。牛排示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Kyle Mackie）

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

2026-01-20 22:25

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
川普這4年 綠卡預估將少發240萬張 公民直系家屬最受影響

川普這4年 綠卡預估將少發240萬張 公民直系家屬最受影響