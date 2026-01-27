麻煩事往後擺...3星座懶散成性 他就是想悠哉悠哉過一輩子

三星座又懶又散漫，喜歡輕鬆舒適的生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Max Bonda）

有些人非常怕麻煩，凡事能省就省，該處理的事情總是拖到最後一刻。他們也不是做不到，而是懶得開始，心裡明明知道該行動，身體卻誠實地選擇躺平。因此外人看來，這些人總是一副慢吞吞、提不起勁的樣子，好像對什麼都無所謂。日本媒體「占TV」解析，有三星座稱得上又懶又散漫，甚至連舉手之勞都懶得動，令身邊的人又好氣又好笑。

金牛座

堪稱12星座中最懶的，就是金牛座。他們特別喜歡輕鬆又舒適的生活，就像在綠意盎然的牧草地上，整天低頭吃草的牛一樣，金牛座內心深處強烈渴望著「吃了就睡、睡了再吃」的悠閒人生。

這種生活哲學或許會被那些自我要求很高的人投以不以為然的目光，但他們也無所謂，正是這種熱愛「慢慢來、輕輕鬆鬆」的懶散心態，才打造出金牛座那溫和、平靜又療癒的小世界。

天秤座

天秤座是掌管社交的風象星座，屬於那種想和志同道合的朋友一起玩樂度日的懶散類型。他們可能幻想自己像瑪麗・安東妮皇后一樣，在家中沙龍招待賓客，享受時尚又優雅的時光；又或者像派對咖一樣，每天品嘗美酒美食、熱鬧不斷。

總之，對「今朝有酒今朝醉」的天秤座來說，麻煩的事情一律延後處理，只要當下開心就好，未來的事以後再說。

雙魚座

雙魚座天生浪漫又愛作夢，沉浸在美好幻想中的時光對他們來說最幸福，常常一發呆就是好幾個小時，就算工作中摸魚也毫不在意。

雙魚座原本就沒有強烈的升遷欲望或功名心，就算一輩子當個打雜也完全無所謂，要他們像機器人一樣拚命工作，根本不可能。相較於社會地位，他們更重視心靈上的滿足與快樂，甚至抱著「就算靠喝露水過活也行」的覺悟。