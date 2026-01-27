我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE試圖硬闖厄瓜多駐明州使館 放話威脅後離去

拉抬選情川普用退稅換選票 到11月還記得嗎？

先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
牙醫師指出，最好先用牙線再刷牙，因為牙刷無法清潔牙縫，牙線能先清除牙縫間食物殘渣與牙菌斑，避免蛀牙與牙齦疾病；示意圖。(取材自Pexels @Sora Shimazaki)
牙醫師指出，最好先用牙線再刷牙，因為牙刷無法清潔牙縫，牙線能先清除牙縫間食物殘渣與牙菌斑，避免蛀牙與牙齦疾病；示意圖。(取材自Pexels @Sora Shimazaki)

維持口腔衛生的關鍵在於正確的清潔順序與習慣。牙醫指出，牙線與刷牙都不可少，但先後順序會影響清潔效果。先用牙線可先清除牙縫間的食物殘渣與牙菌斑，接著刷牙可讓牙膏中的氟化物更完整覆蓋牙面，有助於保護琺瑯質與牙齦健康。美國牙髓病醫師協會主席史蒂文・J・卡茲（Steven J. Katz）指出，研究顯示，照顧牙齒與牙齦的人，心血管疾病風險較低、糖尿病控制更佳，且隨著年齡增長認知健康也更好。

據網站Good Housekeeping報導，牙醫阿什莉・博林（Ashley Boling）表示，使用牙線可清除牙刷無法到達的牙縫殘渣與牙菌斑，降低蛀牙、牙齦疾病等牙科問題風險，並避免這些問題引發其他全身健康風險。卡茲指出，先用牙線能讓牙刷清潔更有效，因為牙線先將牙縫間殘留物清除後，刷牙時氟化物能觸及更多牙面，進一步保護牙齒。

至於順序問題，卡茲認為最好先用牙線再刷牙，因為牙刷無法清潔牙縫，牙線能先清除牙縫間食物殘渣與牙菌斑，避免蛀牙與牙齦疾病。博林也表示，只要清潔完整，牙線可在刷牙前或後使用，但若先用牙線，能更有效地幫助刷牙清除殘渣。

至於何時用牙線最合適，卡茲建議以能每天堅持的時間為主，許多人習慣在晚上睡前先用牙線再刷牙，讓口腔在睡眠時保持清潔。他表示，一旦牙線成為夜間例行公事，若跳過會覺得不完整，類似忘記洗臉或鎖門的感覺。

在牙線工具方面，博林指出傳統牙線在清除牙齦下方牙菌斑最有效，但牙線棒與水牙線對靈活度不足或戴牙套者是良好替代品，關鍵是持之以恆。卡茲總結指出，持續刷牙與用牙線，並定期看牙醫，是維持良好口腔健康、避免複雜牙科治療的最佳方式，若想讓口腔保健更有效率，建議先用牙線再刷牙，以移除更多殘渣。

糖尿病 心血管疾病

上一則

冬季風暴別忘檢查家裡這7處 可省上千元修屋費

下一則

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

延伸閱讀

雞蛋大解密：從水波蛋到煎蛋…營養師揭最健康到最不健康吃法

雞蛋大解密：從水波蛋到煎蛋…營養師揭最健康到最不健康吃法
研究揭有1臉部特徵 失智風險更高

研究揭有1臉部特徵 失智風險更高
快檢查洗手台 皮膚科醫師：9種美容產品別放浴室

快檢查洗手台 皮膚科醫師：9種美容產品別放浴室
比吸菸更傷心臟 這個日常壞習慣你有嗎？

比吸菸更傷心臟 這個日常壞習慣你有嗎？

熱門新聞

對3個星座而言，精準判斷本身就是優先事項，是無可撼動的立場。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶

2026-01-24 23:25
三星座最容易被暗戀。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@BOOM Photography）

3星座自帶魅力光環「容易被暗戀」 他直來直往讓人動心

2026-01-21 22:25
4個生肖在春節前夕特別受到財神眷顧，財運逆勢走高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Roberto Hund）

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

2026-01-25 23:25
馬年生肖狗子女有望取得重要成就，父母欣慰滿懷。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nicole Michalou）

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

2026-01-19 21:25
三生肖新年福氣相伴。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

3生肖命格平安福氣隨行 屬蛇擅避風險、他靠柔性化解災害

2026-01-22 21:25
牧場主分享平價又軟嫩多汁的牛排部位。牛排示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Kyle Mackie）

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

2026-01-20 22:25

超人氣

更多 >
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」

華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
華男長時間吃深海魚不吃紅、白肉 結果麻煩了

華男長時間吃深海魚不吃紅、白肉 結果麻煩了