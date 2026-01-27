先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙

牙醫師指出，最好先用牙線再刷牙，因為牙刷無法清潔牙縫，牙線能先清除牙縫間食物殘渣與牙菌斑，避免蛀牙與牙齦疾病；示意圖。(取材自Pexels @Sora Shimazaki)

維持口腔衛生的關鍵在於正確的清潔順序與習慣。牙醫指出，牙線與刷牙都不可少，但先後順序會影響清潔效果。先用牙線可先清除牙縫間的食物殘渣與牙菌斑，接著刷牙可讓牙膏中的氟化物更完整覆蓋牙面，有助於保護琺瑯質與牙齦健康。美國牙髓病醫師協會主席史蒂文・J・卡茲（Steven J. Katz）指出，研究顯示，照顧牙齒與牙齦的人，心血管疾病 風險較低、糖尿病 控制更佳，且隨著年齡增長認知健康也更好。

據網站Good Housekeeping報導，牙醫阿什莉・博林（Ashley Boling）表示，使用牙線可清除牙刷無法到達的牙縫殘渣與牙菌斑，降低蛀牙、牙齦疾病等牙科問題風險，並避免這些問題引發其他全身健康風險。卡茲指出，先用牙線能讓牙刷清潔更有效，因為牙線先將牙縫間殘留物清除後，刷牙時氟化物能觸及更多牙面，進一步保護牙齒。

至於順序問題，卡茲認為最好先用牙線再刷牙，因為牙刷無法清潔牙縫，牙線能先清除牙縫間食物殘渣與牙菌斑，避免蛀牙與牙齦疾病。博林也表示，只要清潔完整，牙線可在刷牙前或後使用，但若先用牙線，能更有效地幫助刷牙清除殘渣。

至於何時用牙線最合適，卡茲建議以能每天堅持的時間為主，許多人習慣在晚上睡前先用牙線再刷牙，讓口腔在睡眠時保持清潔。他表示，一旦牙線成為夜間例行公事，若跳過會覺得不完整，類似忘記洗臉或鎖門的感覺。

在牙線工具方面，博林指出傳統牙線在清除牙齦下方牙菌斑最有效，但牙線棒與水牙線對靈活度不足或戴牙套者是良好替代品，關鍵是持之以恆。卡茲總結指出，持續刷牙與用牙線，並定期看牙醫，是維持良好口腔健康、避免複雜牙科治療的最佳方式，若想讓口腔保健更有效率，建議先用牙線再刷牙，以移除更多殘渣。