加州稅負、房價嚇跑人 搬到這九個州有一好處等同變相加薪

加州雖然氣候溫和宜居，但稅率和房價都高得嚇人。(路透)

加州的稅率和房價 都高得嚇人，讓不少人想逃離；若不想負擔沉重的生活成本，搬到對的州，無需換工作就能變相加薪。GO Banking Rates報導，今年有阿拉斯加、田納西等九個州不用繳個人所得稅，若從稅率高的州搬到那九個州，存款會快速增加。

這九個州分別為阿拉斯加州、佛州、內華達州、新罕布夏州、南達科他州、田納西州、德州、華盛頓州和懷俄明州。新罕布夏州去年1月1日起取消了最後一項3%的利息與股息稅；華盛頓州雖沒有個人所得稅，但有7%的資本利得稅。

這些州需要用某種方式為政府服務找到更多資金，大多數的州透過高銷售稅、房屋稅和特定產業的稅來彌補沒收所得稅的缺口。德州和佛州的房屋稅很重，田納西是全美銷售稅最高的州之一，平均高達9.55%，內華達州則從賭博稅和觀光費用獲得可觀收入，阿拉斯加仰賴石油產業獲得收入。

懷俄明州與眾不同，所有稅率都相對地低，不徵收所得稅、營利事業所得稅、遺產稅或贈與稅，銷售稅4%，房屋稅也不高。

若一個收入為收入中位數9萬1905元的加州家庭，搬到沒有所得稅的州，一年可以省下2843元，這只計算了在州所得稅省下的錢，沒有考慮其他成本。高收入者可以省下更多，一位任職於舊金山的工程師應稅收入若為10萬元，一年要繳6600的所得稅給加州，但他若搬到德州奧斯汀，相同收入一毛所得稅都不用繳，若是年收20萬元的資深工程師，一年就可省下將近1萬7千元的所得稅。

免徵所得稅並不代表整體成本下降，很多免徵所得稅的州會用其他也可能影響家庭預算的稅款來彌補稅收。德州的房屋稅就比加州高，加州房屋稅約為0.75%，德州則為1.74%，以一棟150萬元的房屋為例，一年房屋稅就差了1萬4850元。

新罕布夏州免徵所得稅及銷售稅，稅收結構很特別，但房屋稅是全國最高的州之一，高達1.93%。佛州的房價近年來飆升的很誇張，房屋和車子昂貴的保險 費用就可能吃掉免繳所得稅省下的錢；雖然有免徵所得稅的優勢，但佛州很多大都會區的住房可負擔性都極低。

搬到九個不徵收所得稅的州之一，收入在中位數者每年可能節省約3千至5千元，而高收入者則能省下數萬元；加州、紐約州和紐澤西州的居民獲益最大。不過稅收節省確實可觀，但是沒有所得稅的州所徵收較高的房產稅、保險費用和銷售稅可能會抵消部分省下的錢，具體情況因人而異。