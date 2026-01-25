抓準立春迎馬年 命理師提醒別只看農曆年 4生肖當心

我的頻道

記者賴香珊／南投即時報導
節氣「立春」示意圖。（記者賴香珊／攝影）
2月4日將迎來今年第一個節氣「立春」，命理師柯柏成說，不少人誤以為年初一才進入馬年，實際上從「立春」開始就是馬年，生肖就是屬馬，因此想在馬年招財納福及開運，在立春前後就該有所行動，避免蛇年舊氣滯留，影響新年運勢。

柯柏成指出，一般人的觀念是到了大年初一才算馬年，實際上依據八字理論，立春是24節氣的第一個節氣，標誌的新一年應該是要從立春交節氣後起，而今年的立春為農曆十二月十七，落在國曆2月4日凌晨4時1分51秒交節氣。

正因為如此，凡是在今年立春交節氣的凌晨4時1分51秒後出生的嬰兒，生肖就算是屬馬，而在交節氣之前出生的仍是屬蛇，且因今年過年時間變得比較晚，立春在是在過年前，且精確到秒計算，因此新生兒較不會有搞不清楚生肖的狀況。

柯柏成說，所謂「頭年春」「年後春」，是指立春是否落在農曆新年前後為分界，此分法源於曆法與農事實務，本意在說明歲時銜接，並非用以判斷吉凶。但因立春仍是歲氣交接點，建議還是要在立春前後「走春」或「躲春」，有利新年運勢。

如果想在丙午馬年招財納福及開運，不妨在立春當天或前3日、後3日，向東、向陽、乾淨之地，如公園、廟前廣場、河濱等去散步至少15分鐘以上，此時的「主動行動」象徵順應新氣，走春等於用「身體移動」去接新氣，避免舊氣滯留。

他也提到，「躲春」其實並非古典節氣禮制，而是後世術數體系中，因應歲氣交接時天地磁場紊亂、沖煞較多，所形成的民間因應方式，因此有部分的人得躲春，像丙午馬年犯太歲的馬、鼠、兔、牛4生肖就要躲春。

不過，今年立春交節氣是在凌晨4時，完整的躲春應該是從凌晨3時起至凌晨5時，由於這個時間點大多數人都還在夢鄉，只要這個時辰待在室內，不要做重大決定、不要吵架，好好的睡覺自然就能逢凶化吉，也能為來年帶來好運氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

