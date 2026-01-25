90歲媽媽獨居自理 每天喝一湯還有3大長壽秘訣

網友的90歲媽媽至今仍堅持獨居、自理三餐與日常起居，與兒孫見面時都會準備她認為好吃的零食，顯示出「我還有用」的自豪感。長者示意圖，非新聞當事者。(新華社)

長照是許多人都要面臨的課題，小紅書 網友「華姐教你不踩坑」近日分享自家90歲媽媽的生活日常，引發大量討論。華姐表示，媽媽雖聽力退化「耳朵聽不見」，但身體其他狀況良好，至今仍堅持獨居、自理三餐與日常起居。家中四名子女輪流探望，媽媽卻幾乎從不開口說「我需要幫忙」，反而每次見面都會準備她認為好吃的零食，讓華姐感嘆：「我們以為在照顧她，其實是她一直在照顧我們的心。」

華姐整理媽媽的三個「長壽祕訣」，第一是保持「被需要」的自我價值。她描述媽媽從不把自己當成負擔，即使高齡仍每天做飯、出門到小花園遛彎順便買零食，等兒孫們探望時拿出來分享，支撐她的是「我還有用」的自豪感。第二是「有節制的牽掛」，媽媽記得每個孩子的喜好、會關心卻不過度干涉，也不以「你應該怎樣」施壓，讓家人更願意主動親近。第三則是允許自己「不完美」，面對聽力變差、行動變慢，媽媽會提前準備、調整節奏，偶爾小抱怨但不把負擔丟給子女，維持生活的尊嚴與自主。

貼文也帶出「獨居是否安全」的討論。有網友擔心「晚上摔跤都沒有人知道」，華姐回應媽媽目前身體狀況良好，家人採取最樸素的「人力照護」：住得近的大姑幾乎天天探望，華姐家兩三天一次，大哥二哥因身體因素約半個月探望一次，「不排班的默契」反而讓媽媽覺得輕鬆自在。另一焦點是媽媽的每日早餐習慣「朱雀湯」，引來多人詢問配方；華姐說明其實就是雞蛋 打散後沖入開水，加入香油、蜂蜜（也可加奶粉），媽媽多年維持此習慣。

留言區中，不少網友認同「被需要」是長者心理支柱，有人分享家中92歲母親在世時最愛被請教做事，否則會覺得「無用了很失落」；也有人提出不同觀點，認為長壽關鍵仍與「基因、情緒穩定」相關。另有網友感嘆，有些長輩原本能自理，卻在「被照顧到失去能力」的家庭氛圍下逐漸退化。整體討論延伸到代際關係與照護方式，華姐最後強調，真正的孝順不一定是把父母當孩子照顧，而是尊重他們作為成年人的選擇與尊嚴，「老去不可怕，可怕的是在被照顧中失去了自己」。