我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

廣東博主用SIM卡廢料煉出191克黃金 專家：恐中毒

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 未提台灣

華人上好市多必買4款魚蝦肉 漢堡排、野生紅蝦「成分單純又實惠」

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友分享好市多必買肉品。(新華社)
網友分享好市多必買肉品。(新華社)

好市多(Costco)必買魚蝦肉！一位在美華人近日社群分享「在Costco無限回購的4種魚蝦肉」，點名多款Kirkland(科克蘭)系列與野生海鮮，強調成分簡單、野生捕撈或草飼來源等賣點，吸引不少在美網友留言交流，從口感、料理方式到過敏風險都成為討論焦點。

該名小紅書網友「成分練習生」列出的第一項是Kirkland草飼牛肉漢堡排（Grass-Fed Beef Patties），主打草飼牛Omega-3含量相對高，並含共軛亞油酸（CLA）等天然脂肪酸，飼養過程標榜無抗生素、無激素，配方也偏極簡。他提到該產品脂肪含量約20%，認為更適合燒烤、風味更佳。他並補充自己是利用烤架（grill）煎烤後搭配麵包、起司與生菜番茄做成漢堡，應也可使用烤箱或氣炸鍋烹煮。

第二項則是Kirkland法式切排羊排（Frenched Lamb Rack），他稱為100%澳洲羊肉，放牧飼養較接近自然生長狀態；第三項是野生阿根廷紅蝦（Wild Argentine Red Shrimp），他強調野生捕撈、非高密度養殖，不需要抗生素或飼料催長，並認為口感比白蝦更好。留言中有網友追問紅蝦是否經化學處理或添加防腐成分，他回應「沒有防腐劑、沒添加化學成分」。也有網友表示這款紅蝦「怎麼做都好吃」、家中常備，另有人分享WholeFoods的野生老虎蝦風味也不錯。

第四項為Kirkland野生紅鮭魚排（Wild Sockeye Salmon Fillet），主打野生捕撈「不吃飼料、不用抗生素」，並表示魚肉顏色較深是因洄游與攝食天然甲殼類，蝦青素含量較高所致，非人工添加色素。留言區也出現不同聲音，有網友表示購買後以紅燒料理，自己與孩子「同時過敏」因此不敢再買，並稱以往吃WholeFoods野生冷凍鮭魚未曾過敏；另有人好奇能否生食，他回覆家中「從沒生吃過，應該不可以」。

鮭魚 Costco 好市多

上一則

4星座去年多吃虧、今年迎回福氣 他以柔克剛吸貴人

下一則

保護兒童數位健康 芬蘭13歲以下禁用智慧手機

延伸閱讀

在家做牛肉粉絲煲無難度 零油煙燜菜「超嫩滑、巨好吃」

在家做牛肉粉絲煲無難度 零油煙燜菜「超嫩滑、巨好吃」
美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論

美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論
好市多台灣品牌櫻桃爺爺牛軋糖 成搶手年貨

好市多台灣品牌櫻桃爺爺牛軋糖 成搶手年貨
好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

熱門新聞

現代人愛養寵物，但又常忙到沒空遛狗，打工平台勞務外包就有不少人協助遛狗。遛狗示意圖。（本報資料照片）

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

2026-01-17 23:50
馬年生肖狗子女有望取得重要成就，父母欣慰滿懷。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nicole Michalou）

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

2026-01-19 21:25
屬牛者整體走勢以「慢而穩、穩而贏」作為主軸，暗示只要持續把事情做扎實，後續更有機會換來職務與待遇上的回報。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vitaly Gariev）

2月起吉星助攻⋯4生肖升職加薪 他事業走運「慢而穩、穩而贏」

2026-01-17 23:25
透過小蘇打粉可為廚房進行深度清潔。（取材自pexels.com@ Mark McCammon ）

小蘇打清潔萬用招式 她分享低成本「全屋去污」配方

2026-01-17 21:25
三星座最容易被暗戀。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@BOOM Photography）

3星座自帶魅力光環「容易被暗戀」 他直來直往讓人動心

2026-01-21 22:25
只要心中懷抱希望，並願意付出努力與耐心，時間終會讓夢想一步步走向實現。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

2026年「夢想成真」12星座排行榜 摩羯姻緣有望、射手有意外收入

2026-01-16 21:25

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
女碩士失蹤10餘年被找回已育2子女 孩子父親因這原因不起訴

女碩士失蹤10餘年被找回已育2子女 孩子父親因這原因不起訴