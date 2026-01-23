華人上好市多必買4款魚蝦肉 漢堡排、野生紅蝦「成分單純又實惠」

網友分享好市多必買肉品。(新華社)

好市多 (Costco )必買魚蝦肉！一位在美華人近日社群分享「在Costco無限回購的4種魚蝦肉」，點名多款Kirkland(科克蘭)系列與野生海鮮，強調成分簡單、野生捕撈或草飼來源等賣點，吸引不少在美網友留言交流，從口感、料理方式到過敏風險都成為討論焦點。

該名小紅書網友「成分練習生」列出的第一項是Kirkland草飼牛肉漢堡排（Grass-Fed Beef Patties），主打草飼牛Omega-3含量相對高，並含共軛亞油酸（CLA）等天然脂肪酸，飼養過程標榜無抗生素、無激素，配方也偏極簡。他提到該產品脂肪含量約20%，認為更適合燒烤、風味更佳。他並補充自己是利用烤架（grill）煎烤後搭配麵包、起司與生菜番茄做成漢堡，應也可使用烤箱或氣炸鍋烹煮。

第二項則是Kirkland法式切排羊排（Frenched Lamb Rack），他稱為100%澳洲羊肉，放牧飼養較接近自然生長狀態；第三項是野生阿根廷紅蝦（Wild Argentine Red Shrimp），他強調野生捕撈、非高密度養殖，不需要抗生素或飼料催長，並認為口感比白蝦更好。留言中有網友追問紅蝦是否經化學處理或添加防腐成分，他回應「沒有防腐劑、沒添加化學成分」。也有網友表示這款紅蝦「怎麼做都好吃」、家中常備，另有人分享WholeFoods的野生老虎蝦風味也不錯。

第四項為Kirkland野生紅鮭魚 排（Wild Sockeye Salmon Fillet），主打野生捕撈「不吃飼料、不用抗生素」，並表示魚肉顏色較深是因洄游與攝食天然甲殼類，蝦青素含量較高所致，非人工添加色素。留言區也出現不同聲音，有網友表示購買後以紅燒料理，自己與孩子「同時過敏」因此不敢再買，並稱以往吃WholeFoods野生冷凍鮭魚未曾過敏；另有人好奇能否生食，他回覆家中「從沒生吃過，應該不可以」。